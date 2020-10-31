Rahim ağzı kanseri tedavisi çocuk sahibi olma şansını koruyor

Rahim ağzı kanseri son yıllarda sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Bu hastalıkla mücadele eden kadınların en çok araştırdığı konu ise çocuk sahibi olma durumu. Kadın Hastalıkları Doğum Jine-Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Vardar, rahim ağzı kanseri tedavisinde rahmin korunduğu ameliyatlar gerçekleştirebildiklerini belirterek, bu sayede hem hastalığı tedavi edip hem de hastanın çocuk sahibi olma şansını koruduklarını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre "Kadın Kanserlerinde Güncel ve Yenilikçi Yaklaşımlar" konulu online etkinlikte Prof. Dr. Mehmet Ali Vardar ve Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Dişel, rahim ağzı kanseriyle ilgili güncel bilgiler paylaştı.

Cerrahiden medikal onkolojiye kadın kanserlerinin tedavisinde yeni gelişmelerin aktarıldığı etkinlikte, rahim, rahim ağzı, yumurtalık kanseri başta olmak üzere meme kanserinde de uygulamaya yeni giren ve gelecekte standart tedavi haline gelebilecek yöntemler anlatıldı.

ALINAN TEDBİRLER RAHİM AĞZI KANSERİ ŞİKÂYETLERİNİ AZALTTI

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Vardar, kadına özgü kanserlerde rahim ağzı, rahim ve yumurtalık kanserlerinin en sık görülen türler olduğunu belirterek, rahim ağzı kanserinde alınan tedbirler sayesinde gelişmiş ülkelerde görülme oranının giderek düştüğünü aktardı.

Rahim ağzı kanserinin dünyadaki durumunu değerlendiren Vardar, şu bilgileri verdi:

"Dünyada her yıl 500 bin kadın rahim ağzı kanseriyle tanışıyor. 250 bin kadın ise her yıl hayatını bu nedenle kaybediyor. Bu ölümlerin yüzde 80'i Afrika, Güney Amerika, Uzak Doğu Asya ve Doğu Avrupa gibi bölgelerde. Oysa 1950 yıllarında dünyada rahim ağzı kanserlerinin görülme oranı tüm ülkelerde neredeyse birbirine yakındı. Ancak gelişmiş ülkelerde tarama testlerinin yaygınlaştırılması ve rahim ağzı aşısının yaygınlaştırılması, bu oranı değiştirdi. Bugün Kuzey Amerika, Avusturalya, Kanada gibi ülkelerde rahim ağzı kanseri oranı son derece düşük."

"RAHMİ KORUYUCU CERRAHİ İLE ANNE OLMA ŞANSI"



Rahim ağzı kanserinin önlenmesinde birçok avantaj olduğunu belirten Vardar, Dünya Sağlık Örgütü'nün çiçek hastalığında başarıldığı gibi, gelecekte rahim kanserini dünya üzerinden kaldırmaya yönelik bir hedefi olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Vardar, "Dünyada hiçbir kanser türünde olmayan avantajlara sahibiz. Bir tarama yöntemi olan smear testi ile kansere dönüşecek ya da kanser hücrelerini saptıyoruz. Aşı ile kişiye bulaşmadan önleyici tedbir alabiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İleri evre rahim ağzı kanserinde ölüm oranının çok yüksek olduğunun altını çizen Vardar, erken evre saptanması durumunda ise cerrahinin ilk seçenek olduğunu belirtti. Vardar, şu bilgileri verdi:

"Erken evre tümörlerde, rahmi tümden aldığımız cerrahi bir yöntemle hastayı tedavi ediyorduk. Ancak bu hastaların çoğu genç ve rahmin alınması onların anne olma şanslarını yitirmesi anlamına geliyordu. Çocuk sahibi olamıyorlardı. Ancak son araştırmalar, rahmi koruyacak şekilde tümörlü bölgenin alınmasının rahmi almak kadar etkili olduğunu gösterdi. Böylece artık rahmin korunduğu ameliyatlar gerçekleştiriyoruz. Hem hastalığı tedavi ediyor hem de hastanın çocuk sahibi olma şansını koruyoruz."

"TÜMÖRÜN GENOMU ADETA PARMAK İZİ GİBİ"



Doç. Dr. Umut Dişel de kanser tanısı alan bazı hastaların ciddi ölçüde korku ve endişe hissi yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Korkmak, endişelenmek elbette normal bir tepkidir. Ancak bu duyguyu aşmak ve tedavilere devam etmek çok önemli. 'Kanser oldum, öleceğim' fikrinden uzak durmak gerekiyor. Elbette kanser tedavisi uzun ve zorlu bir süreç. Ancak özellikle erken evre kanserlerde başarı oranı yüksek ve giderek artıyor. Yeni yöntemler geliştiriliyor ve yöntemler hastaların hem yaşam kalitesini hem de tedavide yüz güldürücü sonuçlar alınmasını sağlıyor."

TEDAVİYE NASIL KARAR VERİLİYOR?

Son yıllarda tümörün genetik yapısının incelendiği testlerin kullanılmaya başlandığını, 300'den fazla genin aynı anda taranması ile tümörün genetik haritasının çıkarılabildiğini, böylece genlerdeki mutasyonların saptanarak yapısı değişen genlerin belirlenebildiğini, gelecekten bu yöntemin her hastanın tedavisinde standart olarak uygulanabileceğini vurgulayan Dişel, şunları kaydetti:

