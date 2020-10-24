Radyasyon korkusu ile mamografi ihmal edilmemeli

Meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapan uzmanlar, bazı insanların radyasyon düşüncesiyle mamografi gibi bazı tarama testlerinin yaptırılmadığını söyledi. Meme kanserine dikkat çeken uzmanlar, mamografinin yaydığı radyasyonun doğanın kendisinden aldığımız radyasyon ile karşılaştırılacak düzeyde az olduğunu söyledi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Volkan Tümay, kişinin her ay kendi kendine yapacağı kontrol ile yılda bir uzman kontrolünde mamografi ve ultrason incelemesinin günümüzde halen en geçerli protokol olduğunu belirterek mamografiden korkulmaması ve vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı.

HER 8 KADINDAN 1'İNDE GÖRÜLÜYOR

Meme kanserinin çok sık görüldüğünü, her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanseriyle tanışacağını belirten Dr. Tümay, şu şekilde konuştu:

“Hastanın memesini tanıması, yeni gelişen bir oluşumu veya yolunda gitmeyen sorunu fark etmesi çok önemlidir. Kanserin oluşumunu maalesef engelleyemiyoruz, ancak özellikle erken evre meme kanserinde tam şifa sağlama oranımızın yüksek olduğunun bilinmesini istiyoruz. O nedenle kişiler, kendi kendine muayenelerini ve kontrollerini asla aksatmamalılar.”

TARAMA TESTLERİ BÜYÜK AVANTAJ

Pandemi sürecinde pek çok kadının Covid-19 bulaşma riski nedeniyle yıllık kontrollerini ertelediğini belirten Dr. Tümay, bu durumun meme kanserinde erken teşhis oranını da düşüreceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Meme kanserinin çok sık görülmesi önemli bir toplumsal problemdir. Ancak aynı zamanda tarama testinin olması da büyük bir avantajdır. Yeni teknolojilerle çok küçük bir oluşum bile yakalanabiliyor ve tedavisi başarıyla yapılabiliyor. Kadınların tarama testlerini ertelememesi çok önemli.”

Günümüzde meme kanserinde uygulanan yöntemlerin kişiye özel tedavilere yönelik eğilim gösterdiğini vurgulayan Tümay, “Artık kişiye özel tedaviler ile hastalıklar çok daha noktasal ve hedeflere yönelik tedaviler ile iyileşebiliyor. Herkese uygulanan aynı şablon tedavi yöntemleri devri bitmiştir.” dedi.

MAMOGRAFİ RADYASYONUN ETKİSİ

Meme kanserinde toplumda yaygın olarak görülen yanlış inanışların, kulaktan dolma bilgilerin hiçbir geçerliliği olmadığını değinen Dr. Tümay, şu bilgileri verdi: