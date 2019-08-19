Kırmızı pul biber cildi iyileştiriyor

Kırmızı pul biber, eski çağlardan beri kullanılan gıdalardan birisidir. Mide rahatsızlığından kan dolaşımına kadar birçok faydası bulunan kırmızı pul biber, asiditeyi de azaltır. Mide rahatsızlıklarına çok iyi gelen kırmızı pul biber, cilt üzerine de uygulanabilmektedir. Ağrı kesici etkisi bulunan kırmızı pul biberin faydalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KIRMIZI PUL BİBERİN FAYDALARI

Kırmızı pul biber faydalarından biri, sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkisidir. Kırmızı biber tükürük üretimine yardımcı olur, bu da mükemmel sindirim için ve ayrıca ağız kokusunu önlemek için çok önemlidir.

Araştırmacılar, biberin vücudun farklı bir bölümünde ağrı tepkisini uyardığını öne sürüyor. Beyin dikkatini bu yeni yere yöneltir ve migrene neden olan baş ağrısından uzaklaşılabilir. Tabii ki burada ağrıyı başında yakalamak önemli.

Kan pıhtıları, dolaşım sisteminizdeki kan akışının olduğu arterlerinizdeki ve kan damarlarındaki tıkanıklıklardır. Kırmızı pul biber, fibrinolitik aktiviteyi teşvik eder ve kan pıhtısını önlemeye yardımcı olur. Bu da, biberlerin kalp krizlerini önlemede etkili olmasının özel bir nedenidir. Kırmızı pul biberde bulunan kapsaisin, atardamar daraltıcı lipid tortularını temizlemeye yardımcı olur ve pıhtıları temizlemek için arterleri ve kan damarlarını genişletir.

Kırmızı pul biberin faydaları darasında olaşımı uyarabilme ve asiditeyi ortadan kaldırma özelliği de vardır. Kırmızı pul biber, kılcal damarları açarak, kan şekerini düzenleyerek dolaşım sistemini normal haline getirir. Aynı zamanda bakterileri ve toksinleri vücudun dışına atan sindirim sistemine de yardımcı olur. Ayrıca vücut ısısını arttırır ve metabolizmanızı da daha hızlı çalıştırır.

Kırmızı pul biberin gücü, cilt üzerine uygulandığında çok kuvvetli ağrı giderici özelliklere sahiptir. Beyin, ağrı mesajları taşıyan kimyasal maddenin etkisini azaltır.

Araştırmalar, biberin ameliyat sonrası ağrılarını hafiflettiğini gösteriyor. Aynı zamanda diyabet, yaralanmalar, osteoartrit ve romatizmal artritin yanı sıra eklem veya kas ağrısı gibi fibromiyalji belirtilerinden gelişen ayaklardaki veya bacaklardaki sinir hasarından kaynaklanan ağrıları da hafifletir.

Çalışmalar, kahvaltı için tüketilen biberin iştahı durdurduğunu, bu nedenle insanların gün boyunca daha az kalori tüketiyor olduğunu belilemiştir. Fazla yağ yakımına destek olur, çünkü metabolik bir güçlendiricidir. Anahtar anti-inflamatuar gıdalardan biri olarak, kilo da vermeye yardım eder. KIrmızı pul biber alerjiler, gıda hassasiyetleri ve enfeksiyonlardan kaynaklanan şişkinliği ve iltihaplanmayı yatıştırma gücüne sahiptir

Kırmızı pul biber ülserleri, mide bulantılarını, öksürüğü ve hatta diyare rahatsızlığını azaltmada etkili olan özellikler de içerir. Yaygın olarak inanılan, aşırı miktarda tüketildiğinde pul biberlerin tahriş edici ve asit salgılayan yapısı nedeniyle mide ülserlerine neden olmasıdır. Ülseri olan kişilerin aslında biber kullanmaktan kaçınmaları önerilir. Bununla birlikte, son yıllarda yapılan araştırmalara göre biber veya “capsaicin” etkin maddesinin ülser semptomlarının oluşumunun nedeni değil, bir iyileştirici olduğu ortaya çıkmıştır.

Araştırmalar, biberlerin asit salgılamasını engellediğini, ülserlerin önlenmesinde ve iyileşmesinde yardımcı olan alkali ve mukus salgılarını ve özellikle gastrik mukozal kan akışını uyardığını bulmuştur.

Sedef, cilt hücreleri çok hızlı bir şekilde çoğaldığında ortaya çıkar ve üst kısım beyazımsı pullarla örtülmüş cilt altında şişmiş lekelerle sonuçlanır.

Kapsaisin maddesinden üretine topikal kremilerin sedef hastalığı tedavisinde olumlu sonuçları belirlenmiştir.

Kırmızı pul biber faydaları arasında metabolizmanızı düzenleme yeteneği de vardır. Biber açlığı bastırır ve glikoz seviyelerini normalleştirir. Kan basıncını normalleştirir ve vücudun LDL kolesterolü ve trigliseridleri düşürmesine yardımcı olur.

Kırmızı pul biber bağışıklık sisteminizi destekleyen beta karoten ve antioksidanlar içerir. Sıkışık mukusun parçalanması ve dışarı atılması için yardım eder ve bu kötü mukus vücuttan çıktıktan sonra gribin veya soğuk algınlığının semptomları azalır. Soğuk algınlığı veya gribi yenmenizde size yardımcı olurken, vücut ısınızı da yükselterek terletir ve bağışıklık sisteminizin aktivitesini arttırır. İçinde bulunan C vitamini de o size destek olacaktır.

A vitamini sağlıklı gözler, nörolojik fonksiyonlar ve sağlıklı cilt için kritik bir rol oynamaktadır. Serbest radikallerle savaşarak iltihaplanmayı azaltan bir antioksidandır. Araştırmalar A vitamini gibi antioksidanların sağlık ve yaşam süresinin kaliteli olması için hayati önem taşıdığını gösteriyor.

Pul biber harika bir A vitamini kaynağıdır. Aslında sadece iki çay kaşığı kırmızı biberle, gün boyunca A vitamini ihtiyacımızı alıyoruz!

E vitamini içerir.E vitamini vücudun birçok organına düzgün bir şekilde yardımcı olur ve doğal olarak yaşlanmayı yavaşlatmada oldukça yararlıdır. Bu önemli ve yararlı vitamin kolesterolü dengeleme, serbest radikallerle mücadele etme, hasarlı cildi onarma, hormonları dengeleme, hasar görmüş saçları onarma, görmeyi iyileştirme ve enerji seviyelerini yükseltme gücü verir.

Kırmızı pul biber bir anti-inflamatuar ajan olduğu için, alerjileri ve alerjilere ilişkin belirtileri önleme gücüne sahiptir. Örneğin bir gıda alerjisi, belirli bir gıdayı tüketmenin ölçülebilir bir tepkisidir. Gıda alerjileri veya intoleranslar proteinlerin ve gıda parçacıklarının bağırsaklardan geçip sistemik vücut iltihaplanmasına neden olduğu zaman sızdıran bağırsak (bağırsak geçirgenliği) olarak bilinen bir duruma neden olabilir.

Sızıntı bağırsaklardan kan dolaşımına kadar geçebilir ve bu da toksinler, mikroplar ve sindirilmemiş yiyecek parçacıklarının geçmesi demektir. Bu gerçekleştiğinde, vücudunuzun her yerinde iltihaplanmaya neden olur ve çeşitli hastalıklara yol açar.

Araştırmalar, kapsaisin maddesinin prostat kanseri tedavisinde de dahil olmak üzere birçok kanser türü için doğal bir çare olarak rol oynayabileceğini gösteriyor. California Üniversitesi Los Angeles Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırma, bu önemli besinin kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini ve yeni tehlikeli oluşumların aktivasyonunu önleyebildiğini buldu.

Kaliforniya Loma Linda Üniversitesi’nden elde edilen sonuçlarda ise, biberin sigara içenlerde akciğer kanseri önlemede etkili olmasını içeren bir veri de mevcut. Kırmızı pul biberin içindeki yüksek miktarda kapsaisin, akciğerde tütün kaynaklı tümörlerin oluşumunu durdurabilen bir madde olarak işlev görür.

Kırmızı pul biberin diğer bir faydası, mantarı iyileştirme ve mantar patojenlerinin oluşumunu önleme kabiliyetidir. In vitro antifungal aktivitesini belirlemek için yapılan araştırmada Candida da dahil olmak üzere 16 farklı mantar tipine karşı aktif olduğu bulunmuştur.

Candida, besleyici absorpsiyon ve sindirime yardımcı olan bir mantardır. Bununla birlikte aşırı üretildiğinde, tipik candida belirtileri ortaya çıkabilir. Buna hormon dengesizliği, eklem ağrısı, sindirim sorunları ve zayıf bir bağışıklık sistemi de dahildir.