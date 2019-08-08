Dünya PUBG oynuyor! Peki ya bilmeyenler?

“PUBG nasıl oynanır?” oyun severler tarafından merak ediliyor. Dünyayı kasıp kavuran battle royal tarzı oyunların en iyisi ve en çok oynananı olarak adından söz ettiren PUBG aslında zor bir oyun değildir. Ancak bu hayatta kalma yarışında bazı ip uçlarını ve taktikleri iyi uygulamak gerekir.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:59
08 Ağustos 2019 Perşembe 16:13
Dünya PUBG oynuyor! Peki ya bilmeyenler"

Dünya oyun sektörüne yeni bir soluk getiren PUBG en çok oynanan oyunlar listesinde. Herkes PUBG nasıl oynanır sorusunun cevabını merak ediyor. Bir hayatta kalma yarışı ve mücadelesi olan PUBG en çok merak edilen konusu ise PUBG nasıl oynanır konusudur. Herkesin hayatta kalan son adam olmak istediği oyunun aslında ufak ipuçları ve püf noktalarını bildikten sonra oyunda hayatta kalmak çok kolaydır. “PUBG nasıl oynanır?” sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle...

1. PUBG’Yİ İSTER PC’DE, İSTER KONSOLDA, İSTERSENİZ AKILLI  TELEFON YA DA TABLET ÜZERİNDE OYNAYABİLİRSİNİZ

Son derece geniş platform seçeneklerine sahip olan PUBG, kendini o kadar geliştirdi ki artık akıllı telefonlarda bile oynanabiliyor. Oyunun PC, Xbox One, PS4, Android ve iOS sürümleri; PC için Steam, diğer platformlar için ilgili oyun mağazalarından indirilebiliyor. Oyunun Android ve iOS sürümleri ücretsiz olduğu için mobil PUBG’ye ilgi oldukça büyük. Eğer PC’niz varsa ve oyunu para ödemeden oynamak istiyorsanız bu bağlantıdan indirebileceğiniz client aracılığıyla mobil PUBG’yi bilgisayarınızda oynayabilirsiniz.

2. HANGİ PLATFORMDA OYNARSANIZ OYNAYIN ÇOK KEZ ÖLECEKSİNİZ. SABIRLI BİRİ DEĞİLSENİZ BU OYUNA HİÇ BULAŞMAYIN

PUBG’nin acımasız sanal dünyasında kimseden medet ummayın. Bu oyunda birine  rastladığınızda ilk yapmanız gereken silahınıza sarılıp karşınızdakini alnının çatından vurmaya çalışmak olmalı. Battle Royale serisi oyunların kaçınılmaz oynanış stili çerçevesinde bu oyunda çok amansız bir ortam mevcut. Hiç kimseden etik ya da empati beklemeden, bir canavara dönüşerek PUBG oynamalısınız. Şunu açıkça belirtelim, oyun oldukça zor. Gerek rakiplerin ustalığı, gerekse bir türlü çözülemeyen hile sorunlarından dolayı çok kez öleceksiniz. Eğer sabırlı biri değilseniz PUBG’den koşarak kaçmanızı tavsiye ediyoruz.

3. PUBG’Yİ COUNTER-STRİKE YA DA QUAKE OYNAR GİBİ OYNAMAYA ÇALIŞMAYIN

Bugüne kadar birçok FPS oyununu multiplayer olarak oynadığınızı tahmin edebiliyoruz. Counter-Strike, Quake, Unreal Tournament ve benzeri birçok oyun bizlere online FPS deneyiminin ne kadar keyifli olduğunu göstermiştir. Eğer PUBG’ye ilk kez adım atıyorsanız, önceki deneyimlerinizi aklınızdan silmeniz gerekiyor. Çünkü bu oyuna girdiğiniz anda etrafınız sizi sinsice avlamak için bekleyen düşmanlarla dolu. PUBG’de ne Counter-Strike’taki rush atma deneyimini yaşayabilirsiniz, ne de Quake’teki “alayına isyan” modeli agresif oynanış stilini hayata geçirebilirsiniz. PUBG’de sürekli dikkatli, defansif ve agresif bir oyun tarzı izlemeniz faydanıza olacaktır. PUBG arenasında “Sote yapmak yok” ya da “Oraya da yatılır mı be!” deme şansınız olmayacak. Bu oyunda en ücra köşelerde pusuya yatmış keskin nişancılar, onları asla göremeyeceğiniz kadar uzaktan ateşleyecekleri tek mermiyle beyninizi patlatabilir.

4. PUBG OYNARKEN SESLERE ÇOK DİKKAT ETMENİZ GEREKİYOR

100 farklı kişinin tek hedefle, önüne geleni öldürmek amacıyla bulunduğu bir alanda tek başınıza kalsanız ne yaparsınız? Tabii ki en ufak çıtırtı sesinde yerinizden zıplarsınız. Hayatta kalma mücadelesinin esas alındığı PUBG müsabakalarında sesleri dinlemeniz çok büyük önem taşıyor. Eğer pozisyonel ses deneyimi yaşatabilen bir kulaklığa sahipseniz bu oyunda rakiplerinizin çok canını yakarsınız. Oyunun yapımcıları ses programlama konusunda çok iyi bir iş başarmışlar. PUBG oynarken ustalaşmayı başarırsanız, rakibinizin size yaklaşık olarak hangi mesafeden ve hangi silahla ateş ettiğini sadece sesleri dinleyerek tespit edebilirsiniz.

 

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