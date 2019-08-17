Psikiyatrinin alanları nelerdir?

Psikiyatri bölümü, akıl sağlığı hastalıkları ve davranış bozuklukları ile ilgilenir. Beynin duygu, düşünce ve davranışlarla ilgili işlevlerinin bozulmasıyla psikiyatri hastalıkları kendini göstermeye başlayabilir. Psikiyatri bu hastalıkların tanı ve tedavileriyle uğraşan bir tıp alanıdır. ‘Psikiyatri nedir? Hangi hastalıklar ile ilgilenir?’ sorularının cevabını sizin için araştırdık…

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:15
17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:15
Psikiyatrinin alanları nelerdir"

İnsanlar arasında ruh ve zihin gibi kavramların bedenin işlevlerinden ayrı olduğu düşüncesi vardır. Ruhsal “hastalıklar” aslında ruhsal işlev “bozuklukları” şeklinde tanımlanırlar. Psikiyatri ruhsal bozuklukların tedavisi için çeşitli tedaviler uygular Bu tedaviler arasından bedene direk olarak uygulananlar da mevcuttur. Bunların başında ilaç tedavisi gelir. Bunun yanı sıra psikoterapi-terapi yöntemi de bulunur. Bu tedaviler kesinlikle eğitimini almış kişiler tarafından uygulanmalıdır.
 

PSİKİYATRİ NEDİR?

Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca ilgi alanı beyin hastalıklarıdır. Bu alanda günlük dilde akıl hastalığı, ruh hastalığı, sinirlilik halleri denilen durumlar yer alır. Bu hastalıklar düşünce, davranış, duygu değişiklikleri ile kendini gösterir. Psikiyatri bu hastalıkların tanı ve tedavileriyle uğraşır.

Ruh-zihin gibi kavramların bedenin işlevlerinden bağımsız olduğu düşüncesi yaygındır.

Bütün işlevler gibi insan varlığını biçimlendiren işlevler de hem bedensel hem dış koşullardan etkilenir. Psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkışında bedende ve dış ortamda oluşan değişikliklerin etki derecesi hastalıktan hastalığa değişebilir. Örneğin beyin urlarına bağlı ruhsal hastalıklarda bedensel etmenlerin etkisi en yüksek iken, yaşanılan olağan dışı yaşantılara tepki olarak ortaya çıkan ruhsal travmalarda dış etmenler belirleyicidir.

Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde, hastalıkların özelliklerine göre farklı yöntemler uygulanır. Doğrudan bedene uygulananlar (ilaç, elektrokonvulzif tedavi vb) olduğu gibi, insanın duygusal, düşünsel özelliklerini veya ilişkilerindeki değişkenleri hedef alan yöntemler (psikoterapi) de meslek alanında yer alır. Bu yöntemler ancak eğitimini almış kişilerce uygulanabilir.

Psikiyatrik bilgi ve uygulamalar bilimsel veriye dayalı olmak zorundadır. Son dönemde beyne ilişkin bilgi birikiminde artış olmuştur. Bu durum tedavi yöntemlerinde de eskisine göre daha hızlı değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Ancak yeni bir tedavi yönteminin ya da ilacın deneysel çalışmalardan uygulama alanına girmesi için bilimsel ve etik olarak tanımlanmış süreçlerden geçmesi, etkili olduğunun kanıtlanması ve meslek topluluğunca kabul edilmesi zorunludur.

PSİKİYATRİ HANGİ HASTALIKLAR İLE İLGİLENİR?

  1. Uyku düzensizliği ya da uykusuzluk
  2. Herhangi bir nedene bağlanamayan huzursuzluk ya da karamsar ruh hâli
  3. Birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkan davranış bozuklukları
  4. Kekemelik
  5. Asosyal olarak tanımlanan sosyalleşme bozukluğu
  6. Nedeni belirlenemeyen gereksiz korkular
  7. Depresyon
  8. Nedeni saptanamayan ve sürekli devam eden melankolik ruh hâli
  9. Kaygı bozukluğu
  10. Aşırı tedirginlik
  11. Bipolar bozukluk olarak tanımlanan duygu değişim rahatsızlığı
  12. Öğrenme güçlüğü
  13. Kişilik bozuklukları
  14. Hiperaktivite
  15. Dikkat eksikliği
  16. Şizofreni
  17. Anksiyete bozukluğu
  18. Sosyal fobi rahatsızlığı
  19. Panik atak
  20. Alkol ya da uyuşturucu madde bağımlılığı
  21. Zekâ geriliği olarak bilinen mental retardasyon
ilgili yazılar
Kilo verdirdiğine aldanmayın! İsveç diyetinin tehlikeleri
Kilo verdirdiğine aldanmayın! İsveç diyetinin tehlikeleri
Ortopedi ve travmatoloji hangi hastalıklar ile ilgilenir?
Ortopedi ve travmatoloji hangi hastalıklar ile ilgilenir?
Grip mi oldunuz? Goji üzümünü deneyin
Grip mi oldunuz? Goji üzümünü deneyin
Hafifleten güzellik: BB krem
Hafifleten güzellik: BB krem
Rüyanızda uçuyor musunuz?
Rüyanızda uçuyor musunuz?
Rüyanızda deprem gördüyseniz kötü yorumlamayın
Rüyanızda deprem gördüyseniz kötü yorumlamayın
En Yeniler
Rüyada bebek görenler mutluluğunu gizlemesin
Rüyada bebek görenler mutluluğunu gizlemesin
Doğum çantası için size özel öneriler
Doğum çantası için size özel öneriler
Kültüre doyacaksınız: Eskişehir
Kültüre doyacaksınız: Eskişehir
Botoks yüzünüzün ifadesini bozar mı?
Botoks yüzünüzün ifadesini bozar mı?
Cinsiyetlere göre rüyada hamile olduğunu görmenin anlamı
Cinsiyetlere göre rüyada hamile olduğunu görmenin anlamı
Kilo verdiğinize aldanmayın! İşte tehlikeleri
Kilo verdiğinize aldanmayın! İşte tehlikeleri
Rüyada oyunca bebek görenleri tehlike bekliyor...
Rüyada oyunca bebek görenleri tehlike bekliyor...
Gardırop detoksunun zamanı geldi!
Gardırop detoksunun zamanı geldi!
Hafifleten güzellik: BB krem
Hafifleten güzellik: BB krem
Rüyanızda deprem gördüyseniz kötü yorumlamayın
Rüyanızda deprem gördüyseniz kötü yorumlamayın
Kilolara veda ettirecek 6 detoks suyu tarifi
Kilolara veda ettirecek 6 detoks suyu tarifi
Ortopedi ve travmatoloji hangi hastalıklar ile ilgilenir?
Ortopedi ve travmatoloji hangi hastalıklar ile ilgilenir?
Yaşayan ölü modu PUBG Mobile'de
Yaşayan ölü modu PUBG Mobile'de
Tatilde kilo alanlar, şok diyetlere gömülmeyin
Tatilde kilo alanlar, şok diyetlere gömülmeyin
Sofralarınızda bulunursa kansere karşı yanınızda!
Sofralarınızda bulunursa kansere karşı yanınızda!
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin