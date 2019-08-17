Psikiyatrinin alanları nelerdir?

İnsanlar arasında ruh ve zihin gibi kavramların bedenin işlevlerinden ayrı olduğu düşüncesi vardır. Ruhsal “hastalıklar” aslında ruhsal işlev “bozuklukları” şeklinde tanımlanırlar. Psikiyatri ruhsal bozuklukların tedavisi için çeşitli tedaviler uygular Bu tedaviler arasından bedene direk olarak uygulananlar da mevcuttur. Bunların başında ilaç tedavisi gelir. Bunun yanı sıra psikoterapi-terapi yöntemi de bulunur. Bu tedaviler kesinlikle eğitimini almış kişiler tarafından uygulanmalıdır.



PSİKİYATRİ NEDİR?

Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca ilgi alanı beyin hastalıklarıdır. Bu alanda günlük dilde akıl hastalığı, ruh hastalığı, sinirlilik halleri denilen durumlar yer alır. Bu hastalıklar düşünce, davranış, duygu değişiklikleri ile kendini gösterir. Psikiyatri bu hastalıkların tanı ve tedavileriyle uğraşır.



Ruh-zihin gibi kavramların bedenin işlevlerinden bağımsız olduğu düşüncesi yaygındır.



Bütün işlevler gibi insan varlığını biçimlendiren işlevler de hem bedensel hem dış koşullardan etkilenir. Psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkışında bedende ve dış ortamda oluşan değişikliklerin etki derecesi hastalıktan hastalığa değişebilir. Örneğin beyin urlarına bağlı ruhsal hastalıklarda bedensel etmenlerin etkisi en yüksek iken, yaşanılan olağan dışı yaşantılara tepki olarak ortaya çıkan ruhsal travmalarda dış etmenler belirleyicidir.



Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde, hastalıkların özelliklerine göre farklı yöntemler uygulanır. Doğrudan bedene uygulananlar (ilaç, elektrokonvulzif tedavi vb) olduğu gibi, insanın duygusal, düşünsel özelliklerini veya ilişkilerindeki değişkenleri hedef alan yöntemler (psikoterapi) de meslek alanında yer alır. Bu yöntemler ancak eğitimini almış kişilerce uygulanabilir.



Psikiyatrik bilgi ve uygulamalar bilimsel veriye dayalı olmak zorundadır. Son dönemde beyne ilişkin bilgi birikiminde artış olmuştur. Bu durum tedavi yöntemlerinde de eskisine göre daha hızlı değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Ancak yeni bir tedavi yönteminin ya da ilacın deneysel çalışmalardan uygulama alanına girmesi için bilimsel ve etik olarak tanımlanmış süreçlerden geçmesi, etkili olduğunun kanıtlanması ve meslek topluluğunca kabul edilmesi zorunludur.

PSİKİYATRİ HANGİ HASTALIKLAR İLE İLGİLENİR?