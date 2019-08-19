Prostat kanseri ve belirtileri nelerdir?

Prostat kanserinde en sık görülen belirtiler; kasık bölgesinde rahatsızlık hissi, kemik ağrıları, idrar yaparken yanma veya ağrı, idrarda kan görülmesidir. Prostat kanserinin tanısında en fazla kullanılan yöntemler; prostatın parmakla muayenesi, transrektal ultrason, transrektal biyopsidir. İşte, “prostat kanseri belirtileri ve tedavisi nedir?” sorusunun yanıtı…
İŞTE PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ
Belirtileri
En sık görülen belirtiler şunlardır;
RİSK FAKTÖRLERİ
Risk faktörü olarak tanımlanan etmenler, bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir.Ancak burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki; bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması o kişide mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır.
Prostat kanseri için belirgin bir risk faktörü bulunmamakla beraber günümüze dek belirlenmiş en önemli risk faktörleri şunlardır;
TANI
Prostat kanserinin tanısında en fazla kullanılan yöntemler şunlardır;
Bunların dışında farklı tetkiklerin de yapılması gerekebilir (Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi veya MR gibi).
TEDAVİ