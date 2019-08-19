Prostat kanseri ve belirtileri nelerdir?

Prostat kanserinde en sık görülen belirtiler; kasık bölgesinde rahatsızlık hissi, kemik ağrıları, idrar yaparken yanma veya ağrı, idrarda kan görülmesidir. Prostat kanserinin tanısında en fazla kullanılan yöntemler; prostatın parmakla muayenesi, transrektal ultrason, transrektal biyopsidir. İşte, “prostat kanseri belirtileri ve tedavisi nedir?” sorusunun yanıtı…

İŞTE PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Belirtileri

En sık görülen belirtiler şunlardır;

İdrar yaparken yanma veya ağrı

İdrarda kan görülmesi

Semende kan görülmesi

Alt karın bölgesinde, kalçada veya sırtta devam eden/geçmeyen ağrı

RİSK FAKTÖRLERİ

Risk faktörü olarak tanımlanan etmenler, bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir.Ancak burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki; bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması o kişide mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır.

Prostat kanseri için belirgin bir risk faktörü bulunmamakla beraber günümüze dek belirlenmiş en önemli risk faktörleri şunlardır;

İleri Yaş

Aile öyküsü

TANI

Prostat kanserinin tanısında en fazla kullanılan yöntemler şunlardır;

Prostatın parmakla muayenesi: Doktor vazelinle kayganlaştırarak eldivenli parmağı ile makattan prostatı muayene eder.

Kanda prostat spesifik antijen (PSA) testi: Hastanın kan örneğinde laboratuvarda PSA bakılır. PSA prostat kanseri dışında bazı hastalıklarda da yükselebilir (prostatın iltihabı ya da iyi huylu büyümesi gibi).

Transrektal ultrason:Hastanın rektumuna bir ultrason probu konularak prostat bezindeki anormal bölgeler görüntülenir.

Transrektal biyopsi:Rektum yoluyla prostata bir iğne yerleştirilerek doku örneği alınır. Patolog mikroskop altında dokuda kanser hücrelerinin varlığını araştırır. Prostat kanserinin kesin tanısı biyopsiyle konulur.

Bunların dışında farklı tetkiklerin de yapılması gerekebilir (Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi veya MR gibi).

TEDAVİ