Prostat kanseri ve belirtileri nelerdir?

Erken teşhis ile fark edildiğinde tedavi başarısı yüksek kanser türleri arasında yer alan prostat kanseri, erkeklerde en sık rastlanan kanser türüdür. Başlangıç seviyesinde kolaylıkla anlaşılamayan prostat kanseri için uzmanlar 40 yaşından itibaren her erkeğin yıllık prostat muayenesini ve kan tahlillerini mutlaka yaptırması gerektiğini belirtiyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:34
19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:34
Prostat kanseri ve belirtileri nelerdir"

Prostat kanserinde en sık görülen belirtiler; kasık bölgesinde rahatsızlık hissi, kemik ağrıları, idrar yaparken yanma veya ağrı, idrarda kan görülmesidir. Prostat kanserinin tanısında en fazla kullanılan yöntemler; prostatın parmakla muayenesi, transrektal ultrason, transrektal biyopsidir. İşte, “prostat kanseri belirtileri ve tedavisi nedir?” sorusunun yanıtı…

İŞTE PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Belirtileri

En sık görülen belirtiler şunlardır;

  • İdrar yaparken yanma veya ağrı
  • İdrarda kan görülmesi
  • Semende kan görülmesi
  • Alt karın bölgesinde, kalçada veya sırtta devam eden/geçmeyen ağrı

RİSK FAKTÖRLERİ

Risk faktörü olarak tanımlanan etmenler, bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir.Ancak burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki; bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması o kişide  mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır.

Prostat kanseri için belirgin bir risk faktörü bulunmamakla beraber günümüze dek belirlenmiş en önemli risk faktörleri şunlardır;

  • İleri Yaş
  • Aile öyküsü

TANI

Prostat kanserinin tanısında en fazla kullanılan yöntemler şunlardır;

  • Prostatın parmakla muayenesi: Doktor vazelinle kayganlaştırarak eldivenli parmağı ile makattan prostatı muayene eder.
  • Kanda prostat spesifik antijen (PSA) testi: Hastanın kan örneğinde laboratuvarda PSA bakılır. PSA prostat kanseri dışında bazı hastalıklarda da yükselebilir (prostatın iltihabı ya da iyi huylu büyümesi gibi).
  • Transrektal ultrason:Hastanın rektumuna bir ultrason probu konularak prostat bezindeki anormal bölgeler görüntülenir.
  • Transrektal biyopsi:Rektum yoluyla prostata bir iğne yerleştirilerek doku örneği alınır. Patolog mikroskop altında dokuda kanser hücrelerinin varlığını araştırır. Prostat kanserinin kesin tanısı biyopsiyle konulur.

Bunların dışında farklı tetkiklerin de yapılması gerekebilir (Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi veya MR gibi).

TEDAVİ

  • Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler; radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içermektedir.
ilgili yazılar
Evde çiğ köfte yapmanın püf noktası
Evde çiğ köfte yapmanın püf noktası
Potasyum alarak stresten kurtulun
Potasyum alarak stresten kurtulun
Toksoplasmadan korunmanın 4 yolu!
Toksoplasmadan korunmanın 4 yolu!
Saç serumunun saçlara iyi gelen 4 etkisi!
Saç serumunun saçlara iyi gelen 4 etkisi!
Çok sayıda işlevi var ama kimse o kası kullanmıyor
Çok sayıda işlevi var ama kimse o kası kullanmıyor
Mısır gevreğine alternatif: Granola!
Mısır gevreğine alternatif: Granola!
En Yeniler
Gözlerinizin güzelliği ortaya çıksın!
Gözlerinizin güzelliği ortaya çıksın!
Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun
Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun
Kıyafetleri rekor ücretlerle satılıyor!
Kıyafetleri rekor ücretlerle satılıyor!
Süt gerçekten kemikleri güçlendiriyor mu?
Süt gerçekten kemikleri güçlendiriyor mu?
Ev yapımı hamburger köftesinin püf noktaları
Ev yapımı hamburger köftesinin püf noktaları
Rafine şekere doğal alternatif: İncir
Rafine şekere doğal alternatif: İncir
Güzelliğinizden de hijyenden de ödün vermeyin
Güzelliğinizden de hijyenden de ödün vermeyin
Herkesin yaşadığı o garip his: Dejuvu neden yaşanır?
Herkesin yaşadığı o garip his: Dejuvu neden yaşanır?
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Rüyada ağladığınızı mı gördünüz? İşte nedeni
Rüyada ağladığınızı mı gördünüz? İşte nedeni
Işıltılı bir cilt için 'Yumurta akı maskesi' tarifi
Işıltılı bir cilt için 'Yumurta akı maskesi' tarifi
Erken teşhis hayat kurtarır: Meme kanserinin belirtileri
Erken teşhis hayat kurtarır: Meme kanserinin belirtileri
Evde pratik sandviç tarifi
Evde pratik sandviç tarifi
Ata Demirer kıyafetiyle tam not aldı!
Ata Demirer kıyafetiyle tam not aldı!
İştah kabartan piravu mantısı tarifi
İştah kabartan piravu mantısı tarifi
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin