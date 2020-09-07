Propolisin bebeklerin cildindeki etkisine şaşıracaksınız! Propolisin cilde faydaları

Propolis hakkında her geçen gün yeni bir şey öğreniyoruz. Tamamen doğal bir arı ürünü olan propolisin, antifungal, antibakteriyel, antienflamatuvar etkisiyle özellikle yaz aylarında bebeklerde sık görülen pişiklerde çok etkili bir doğal koruyucu olarak kullanılabileceğini belirten uzmanlar, propolisin faydalarını anlattı. Propolisin cilde faydaları haberimizde.



AA'da yer alan haberde görüşlerine yer verilen Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin, yüksek fenolik, flavonoid ve polifenol içeriğine sahip, tamamen doğal bir arı ürünü olduğunu ifade etti.

Propolisin, bileşenler sayesinde antioksidan açısından da oldukça zengin özellik gösterdiğini bildiren Samancı, şu bilgileri verdi:

"Antioksidanlar vücuttaki organ ve sistemler için ne kadar önemliyse, cilt ve deri sağlığı açısından da bir o kadar kıymetlidir. Bu nedenle nardan 80 kat daha yüksek antioksidan kapasiteye sahip olan propolis, tüketilmesinin yanında cilt üzerine uygulandığında da birçok olumlu etki gösterir. Özellikle bebeklerde görülen pişikli bölgenin üzerine propolis içeren doğal ürünlerin uygulanması iyileşme süresinin hızlanmasına destek olur."

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Çakır ise, propolisin bebeklere faydasını şöyle anlattı:

"Gün içerisinde poliklinikte birçok hasta bakıyoruz. Özellikle yaz mevsiminde olduğumuzdan dolayı, anneler bebeklerinin pişik sorunu ile baş etmekte zorlanıyorlar. Bu konuda biz hekimlere danıştıklarında ise benim önerim hep doğal içerikleri kullanmalarından yana oluyor. Çünkü bebeklerin ince ve hassas yapıdaki ciltlerine, paraben, parfüm ve renklendirici içeren ürünleri uygulamak hem cilt harabiyetine hem de tahrişe yol açabiliyor. Bu nedenle, pişik oluşumunu önlemek ve daha kolay iyileşmesini sağlamak için doğal içerikli ürünler kullanmak oldukça önemli. Propolisi çocuk beslenmesinde doğal bir bağışıklık destekleyici olarak sıklıkla kullanıyoruz. Ama propolis aynı zamanda cilt üzerinde de son derece olumlu etkileri olan ve bilimsel kaynaklarda dermatolojik hastalıklarda da kullanımı önerilen doğal bir ürün. Sedef, egzama, aft ve uçuklarda propolisin antienflamatuvar ve antibakteriyel etkisiyle iyileşmeyi desteklediğini gözlemliyoruz. Bebek pişiklerinde de propolis içerikli bir krem kullanılması yine propolisin bariyer etkisi nedeniyle iyileşmeyi kolaylaştıracaktır. Çocuk doktoru olarak krem ve kozmetiklerde de doğal içerikli formüllerin tercih edilmesini öneriyorum."

PROPOLİS CİLT HASTALIKLARINA BİREBİR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak da 2020 yılında Silesia Üniversitesi’nde arı ürünlerinin cilt üzerine etkileri ile ilgili yapılan bilimsel bir çalışmada, özellikle pişik, mantar ve deri enfeksiyonları, koltuk altı ve göğüs çevresinde oluşan mantar, dudak çatlakları, pamukçuk, tahriş ve diğer cilt problemlerinde propolis kullanımının tedaviyi destekleyici özellikte olduğunun görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: