Mucizevi faydalarına şaşıracaksınız: Propolis

Kahverengi ve reçinemsi bir madde olan propolis, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından toplanır. Güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip olan probolis, kovanı korumak ve kovandaki mikropları yok etmek için arılar tarafından kullanılır. Probolis, sıklıkla arı poleni ile karıştırılmaktadır. Arı poleninden farklı olarak birçok vitamin ve mineral içeren probolisin faydalarını sizin için derledik…

PROPOLİS NEDİR?

Kısaca arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Propolis içeriğinde Glukoz, fruktoz, sukroz gibi şekerleri, aminoasitleri, B1, B2, C ve E vitamini ile bakır, çinko, demir, magnezyum, kalsiyum gibi elementleri de bulunduruyor.

Özetle, çeşitli bitkilerin yaprak, gövde ve tomurcuklarından işçi arılar tarafından toplanan, kovanda biriktirilen, keskin kokulu, suda çözünmeyen, acımsı tatta, balmumu ve bitki öz suyuIçeren bir madde olarak da tanımlanabilir.

PROPOLİS’İN FAYDALARI NELERDİR?

Propolisin insan sağlığına faydaları gastointestinal bozukluklarda, jinekolojik hastalıklarda, ağız sağlığı sorunlarında, onkolojik tedavide ve dermatolojik bakımda faydaları olduğu bildirilmiştir.

GASTROİNTESTİNAL BOZUKLUKLARDA PROPOLİS FAYDALARI

Propolis’in antikanser, antioksidan ve anti-inflamatuar aktiviteler de dahil olmak üzere çeşitli biyolojik etkinlikleri olduğu bildirilmiştir. Viral enfeksiyonların tedavisinde propolisin klinik kullanımını rapor eden birkaç çalışma vardır.

Propolis’in trofozoitlerin (bir çeşit amip) büyümesini ve yapışmasını engellediği gösterilmiştir. Aynı zamanda bu paraziter organizmaların ayrılmasını da teşvik etti.

Giardiasis hastalığına karşı ilaç etkinliğini artırdığı bildirilmiştir. İlaç etkinliği, giardiyazis verilmiş propolisli çocukların ve yetişkinlerin %52 ile %60 arasında bir tedavi oranı gösterirken, geleneksel ilaç verilenlerin %40 tedavi oranı gösterdiği bir klinik çalışmada da rapor edilmiştir.

Başka bir deneysel çalışma, propolisin mide ülserasyonunu tedavi etmek için kullanılabilecek antihistaminerjik, anti-inflamatuar, antiasit ve anti-H. pylori aktivitelerine sahip olduğunu göstermiştir.

JİNEKOLOJİK HASTALIKLARDA PROPOLİS FAYDALARI

%5 sulu propolis solüsyonunun uygulanması üzerine yapılan bir çalışmada, kandidalar ile şavaştığı için vajinal refahta iyileşme sağladı.

Propolisin vajinal antifungal nistatin karşı etkinliği tatmin edici sonuçlar göstermiştir. Propolis özü çözeltisi (PES) insan hücrelerinde düşük toksisite gösterir ve kronik vajinit için alternatif bir tedavi olabilir.

AĞIZ SAĞLIĞINDA PROPOLİS FAYDALARI

Ağız boşluğu bol miktarda bakteri mikroflorasına sahiptir ve aşırı bakteriyel büyüme ağız hastalıkları gibi çeşitli koşullara neden olabilir. Çalışmalar, propolisin antibakteriyel özelliklerinden dolayı bakteri-plak gelişimini ve periodontitis neden olan patojenleri kısıtlayabileceğini göstermiştir.

Propolis içeren gargara ağızdaki cerrahi yaraların iyileşmesinde etkinlik göstermiştir.

Propolis çözeltisi diş fırçalarını dezenfekte etmek için de kullanılabilir.

Propolis özütü, ağız hijyeninin kötü olması nedeniyle oluşan ağız kokusu hastalıklarının tedavisine de yardımcı olmuştur.

Propolis diş macunu veya gargara, diş eti iltihabı ve periodontitis neden olan bakteriyel plak ve patojenik mikrofloranın büyümesini azaltır.

ONKOLOJİ TEDAVİSİNDE PROPOLİS FAYDALARI

Yapılan bir çalışmada propolisin göğüs kanseri hücrelerinde apoptoz indükleyerek antitümör aktivitesi nedeniyle göğüs kanseri tedavisi için potansiyel olduğu bildirildi.

Cezayir propolisinin etanolik ekstraktının melanom tümör büyümesi üzerindeki etkisini araştıran bir başka çalışma, propolisin yaygın flavonoid olan galangin’in apoptoza ve in vitro inhibe melanom hücrelerinin belirgin şekilde indüklediğini göstermiştir.

Türk propolisinin ayrıca endoplazmik retikulum stresi, apoptoz ve kaspaz aktivitesi indükleyerek ve mitokondriyal membran potansiyelini azaltarak insan akciğer kanseri hücreleri üzerinde seçici bir sitotoksit etki gösterdiği gösterilmiştir.

DERMATOLOJİK BAKIMDA PROPOLİS FAYDALARI