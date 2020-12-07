Propolis çocukları hastalıklardan koruyor

Propolis koronavirüs salgın sürecinde popüler hâle geldi. Propolisin çocuklara büyük bir etkisi olduğunu söyleyen uzmanlar, propolisin çocuklara faydalarını anlattı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır arı sütünün ve propolisin, çocuklarda bağışıklığı güçlendirmede, büyümede, gelişmede ve iştah düzenlemede olumlu etkileri olduğunu söyleyerek şu bilgileri verdi:

"Arı sütü, özel bileşimiyle, çocuklarda hem bedensel hem de zihinsel gelişime destek olur. Ayrıca, iştah düzenleyici etki gösterir. Propolis ise doğada bilenen en güçlü antioksidan olma özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, çocukların hastalıklara yakalanma sıklığını azaltır. Hastalık zamanlarında ise daha kısa sürede iyileşmesine destek olur."

ARAŞTIRMALAR PROPOLİS GERÇEĞİNİ ORTAYA KOYUYOR

Çakır, 2016 yılında Assiut Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde yapılan bir çalışmadan da bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kronik, sebebi bilinmeyen, immünolojik bozukluklarla birlikte, birçok organ ve sistemi tutan bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematozus’lu (SLE) çocuklarda, arı sütü kullanımının hastalığın seyri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya 40 çocuk katılmış; katılımcılardan 20 kişi deney grubunu, 20 kişi ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney grubu arı sütü alırken, kontrol grubu hiç arı sütü almamıştır. Çalışmanın sonucunda arı sütü takviyesi alan grubun bağışıklık hücrelerinin sayısında artış olmuştur. Bu çalışma, arı sütünün bağışıklık sistemi üzerine önemli rol oynadığını ortaya koymuştur ve hastalık döneminde semptomların azalmasını desteklediğini de göstermiştir."

"ARI SÜTÜ ÇOCUKLAR İÇİN BESLENMEYE DAHİL EDİLMELİ"



Çocuklarda düzenli arı sütü tüketiminin sonrasında oldukça olumlu geri dönüşler alındığını kaydeden Dr. Çakır, propolis tüketimiyle ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Arı sütünün çocuklarda beslenmeye dahil edilmesini öneriyorum. Düzenli tüketen çocuklarda iştah üzerine olumlu faydalarını birebir gözlemliyoruz. Ayrıca protein, vitamin ve mineral içeriğiyle çocukların büyüme gelişmesine destek olan tamamen doğal bir ürün. Ayrıca propolisin çocuklar tarafından düzenli kullanımı da hastalanma sıklığını azaltıyor ve hastalandıklarında da daha çabuk toparlanmalarına yardımcı oluyor. Çocukların propolisli arı sütlü ham ballı karışımlardan günde en az 1 tatlı kaşığı düzenli tüketmelerini öneririm."

HEM BEDENSEL HEM ZİHİNSEL GELİŞİME KATKI SAĞLIYOR

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ise, arı sütünün bileşiminde doğal olarak protein, karbonhidrat ve lipitlerin yanı sıra organik asitler, aminoasitler, enzimler, A, E, D, B grubu vitaminlerinin olduğunu belirterek, aynı zamanda başka herhangi bir gıda maddesinde bulunmayan royalaktin ve 10-HDA (10-hidroksidekanoik asit) organik bileşenlerinin de bulunduğunu ifade etti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır ise arı sütünün, çocukların hem bedensel, hem de zihinsel gelişime destek sağladığını kaydetti.

"PROPOLİS ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERE SAHİPTİR"



Propolisin arı sütünden farklı olduğunu ifade eden Tanuğur, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip doğal bir ürün olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri verdi: