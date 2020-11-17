Prof.Dr.İbrahim Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara tarifi

Koronavirüs nedeniyle doğal ürünlere talep arttı. Bunlardan biri de adaçayı ve ebegümeci oldu. Özellikle Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, koronavirüs salgınına karşı adaçayı ve ebegümeci karışımının kaynatılmasıyla elde edilen gargaranın kullanılmasını önermesinin ardından, aktarlarda bu sabahtan itibaren yoğunluk yaşanmaya başladı.

DHA'da yer alan habere göre 20 yıldır Mısır Çarşısı’nda aktar dükkanı işleten Serhat Kara, “Profesörün açıklamasından sonra satışlar arttı. Sabah 7.30’da açtık dükkanı. Normalde bu saate kadar ebegümeci ve adaçayını 1 kilogram satıyorsak, öğlene kadar 10’ar kilo satmışızdır.” dedi.

Koronavirüse karşı mücadelede öncelikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına kesinlikle uyulmasını isteyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu alınabilecek önlemlere de dikkat çekerek, şunları söyledi:

"İşte burada daha burnunuzdayken yapacağınız şey adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Adaçayı ile ebegümecini karıştıracaksınız, toplamı 5-6 gram kadar. Bunun gargarasını yapacaksınız.”

“NORMALDE ÖĞLENE KADAR 1 KİLOYU ZOR SATARKEN ŞU AN 10’AR KİLO SATTIK”

Mısır çarşısında aktar dükkanı işleten Serhat Kara, “Ebegümeci yıllardır sattığımız bir şey. Profesörün açıklamasından sonra, satışlar patladı. 7.30’da açtık dükkanı. Bu sabahtan itibaren ebegümeci adaçayını normalde 1 kilogram satarken, şu ana kadar 10’ar kilo sattık. Bu ikisini beraber sıcak suya koyup 5 dakika beklettikten sonra, beraber ağızda gargara yapıp burundan çekildiği zaman koronaya birebir. Zaten ebegümeci akciğerlerdeki balgamı söküyor. Ciğerlere faydalı. Boğazdaki ağrılara birebir. Devamında adaçayı da zaten şekeri, kolesterolü, tansiyonu dengelediği için ikisi de koronaya birebir. Her gün 3 sefer tüketilmeli. Ben de başladım bile. Akşam eşime ve çocuklarıma da götüreceğim.” diye konuştu.

FİYATLAR NASIL?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun tariflerini daha önce de kullandığını söyleyen birçok kişi gargara tarifi için ebegümeci ve adaçayı almayı tercih ediyor. Aktarlarda ebegümecinin kilogramı 150 liradan, adaçayının kilogramı ise 50 liradan satılıyor.