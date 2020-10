Prof.Dr. Canan Karatay'dan virüse karşı gargara tavsiyesi

Koronavirüsle ilgili araştırmalar devam ediyor. Bu süreçte D ve C vitaminlerinin önemini vurgulayan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı karbonatlı gargara önedi. İşte Canan Karatay'ın virüse karşı önerileri...

AA'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, asırlardan bu yana toplumlara salgın hastalıkların musallat olduğunu, bunun büyük kitleleri de yok ettiğini söyledi.

Salgın hastalıklarda insan temasının önüne geçmek gerektiğini dile getiren Karatay, salgının, kışın insanların kapalı mekanlarda, kalabalık ortamlarda bulunmasından dolayı arttığını belirtti.

"D VİTAMİNİ VÜCUT İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Karatay, salgın döneminde vücudun direncinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"VATANDAŞLAR KURALLARA DAHA ÇOK UYMALI"



Yüksek doz C vitamininin de çok önemli olduğuna değinen Karatay, şunları kaydetti:

"2012'de yapılan bir çalışma, C vitamininin hakikaten akciğerlere birikmiş sıvıyı temizlediğini gösterdi. Koruyucu olarak bütün hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve halkımızın, vücutlarında D ve C vitaminini yüksek tutmalarını her zaman öneriyorum. Hiçbir virüs alkali denilen ortamda yaşamaz, bu yıllardır söylenen bilimsel bir gerçektir. Bütün arkadaşlarıma, sağlık kurumlarında çalışan herkese ve vatandaşlara sabah akşam karbonatlı suyla gargara yapmalarını öneriyorum. El yıkamak, uyku ve sıvı almak çok önemli. C vitaminini ağızdan almak çok önemli. Ayda bir mutlaka D vitamini yaptırıyoruz. Bunlar virüslere karşı çok önemli. Deniz ve tuzlu su da çok önemli. Kalabalığa karışmıyorum. Alışverişimi de online yapıyorum."