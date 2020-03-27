Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı: Deterjan koronavirüsten koruyor mu?

Koronavirüs sebepleri merak ediliyor. Deterjanlar koronavirüsten koruyor mu? Güneş koronavirüse iyi geliyor mu? gibi sorular araştırılıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, canlı yayında dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüsün düşmanını açıkladı. Ateş Kara, virüsün güneşten ve deterjandan etkilendiğini ve parçalandığını belirtti.

CNN Türk'te yayınlanan Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programında konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüsle ilgili merak edilenleri anlattı.

Virüsün düşmanlarının güneş ve deterjan olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kara, şu ifadeleri kullandı: "Biz karşımızdaki düşmanı tanıdık mı? Belli bir noktaya kadar tanıdık. Nedir bu düşman? Özelliği şu ki güneşten çok etkileniyor herhangi bir detarjandan çabuk etkileniyor ve anında parçalanıyor. O nedenle de normal kullandığımız sabun ve deterjan hemen ortadan kaldırıyor."

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