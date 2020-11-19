Prenses tatlısı 56 yıldır aynı şekilde yapılıyor

Prenses tatlısını deneyenler müdavimi oluyor. Sinop'ta tescilli lezzet olan bu tatlıyı görenler sipariş veriyor. Peki, prenses tatlısı nasıl yapılıyor?

İHA'da yer alan habere göre Sinop’ta 56 yıl önce iki tartolet arasına hafif krema ve üzeri çikolatayla kaplanıp, fıstık serpilerek üretilen ‘prenses tatlısı’, ilgi odağı oluyor.

Kentin simgesi olan tatlı, sipariş üzerine yurt dışına da gönderiliyor. Kentte, 1925 yılında kurulan Şen ailesine ait asırlık pastanede, 56 yıl önce bir tatlı üretildi.

56 YILDIR AYNI ŞEKİLDE YAPILIYOR

’Prenses’ adı verilen tatlının ünü günümüze kadar ulaşarak, kentin yöresel tatlı lezzetleri arasına girdi. 35 yıldır işletmede personel olarak görev yapan Ayhan Kaynar, tatlının yarım asır önce yapıldığını belirterek, şu şekilde konuştu:

"İşletmenin sahibi ve bir çalışanı, yıllar önce yeni bir lezzet üzerinde çalışma yapmış ve bu tatlıyı bulmuşlar. 56 yıldır aynı şekilde bu ürünü yapmaya devam ediyoruz. Bu lezzetin bize ait olduğuna dair tescilini de yaptık. Gurmeler de, bu lezzete, çeşitli dergilerde tanıttı ve herkes artık prenses tatlısını biliyor.”

PRENSES TATLISI NASIL YAPILIR?

Prenses tatlısı iki tartolet arasına hafif ve özenli krema konulup üzeri çikolatayla kaplanarak yapılıyor. Üzerine fıstık serpilerek servis ediliyor.

