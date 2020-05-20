Pratik yemek önerisi: Kabak sandal tarifi ve malzemeleri

Kabak sandal tarifi merak edilen yemekler arasında yer alıyor. “Bugün ne pişirsem?” diye düşünenler iftara pratik yemek tariflerini araştırıyor. Bunlardan biri olan sandal sefası kabakla yapılan hafif bir yemek türüdür. İşte kabak sandal tarifinin yapılışı ve malzemeleri…

KABAK SANDAL TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 küçük baş soğan,

3 adet yeşil kabak,



2 adet domates,

3 yemek kaşığı sıvı yağ,

1,5 yemek kaşığı salça,

1 tatlı kaşığı toz biber,

1 avuç kıyılmış maydanoz,

1 su bardağı kaşar rendesi,

Tuz, pul biber, nane.

KABAK SANDAL TARİFİ YAPILIŞI

1. Öncelikle kabakları 15-20 dakika kadar ezilmeyecek şekilde haşlayın ve ardından tencereden alıp boydan ikiye bölün.

2. Aynı karnıyarıktaki gibi çekirdek kısımlarını bir tatlı kaşığı yardımıyla çıkarın.

3. Diğer yandan soğanı yemeklik doğrayıp sıvı yağ ile kavurun ve salçayı da ilave ederek kavurmaya devam edin. Toz biberi ekleyip karıştırın.

4. Kabağın çekirdek kısmını da ekleyip kısık ateşte pişirin.

5. Domatesi de ufak doğrayıp ekleyin. Pişmeye yakın maydanozu ve baharatlarını ekleyip bir iki taşım daha kaynatıp ateşten alın.

6. İç malzemeyi kabakarın içine paylaştırın ve üzerlerine kaşar rendesi gezdirin. Fırın tepsisine dizip fırına verin

7. 180 derecede peynirler eriyip hafif kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun…

KABAK SANDAL TARİFİ ÖNERİ

Kabak sandal tarifini peynirli de yapabilirsiniz. Sevenler üzerine beşamel sos da yapabilir.