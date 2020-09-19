Pratik un helvası tarifi! Un helvasının yapılışı ve malzemeleri

Un helvası Kütahya'dan Bolu'ya kadar birçok ilimizde yapılıyor. Türk mutfağında ayrı bir yeri olan un helvasının farklı çeşitleri de bulunuyor. Sadece yağ, un, su ve şeker gibi evde bulunan temel malzemelerle hazırlayabileceğiniz un helvası tarifi haberimizde.



UN HELVASI İÇİN MALZEMELER



500 gr. sıvı yağ

1 kg un

1litre su

1kg şeker

UN HELVASI NASIL HAZIRLANIR?



Öncelikle un helvasını yapmadan şerbeti hazırlayın ve soğumaya bırakın.

Bir tencerenin içerisine yağı koyun. Yağı kızdırdıktan sonra unu ilave edin. Unla yağ pembeleşinceye kadar kavurun.

Önceden hazırladığınız şerbeti kavrulmuş olan unun üzerine şerbeti dökün. Birkaç dakika karıştırın. Ocaktan indirip üzerini örtün ve soğumaya bırakın. Un helvası hazır. Afiyet olsun.