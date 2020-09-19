19 Eylül 2020 Cumartesi 15:43 | Son Güncelleme:
Pratik un helvası tarifi! Un helvasının yapılışı ve malzemeleri
Un helvası hemen hemen her yörede sevilerek yapılan lezzetler arasında yer alıyor. Sizler için en pratik un helvası tarifini hazırladık. İşte misafirlerinize kolayca ikram edebileceğiniz un helvasının yapılışı ve malzemeleri...
Un helvası Kütahya'dan Bolu'ya kadar birçok ilimizde yapılıyor. Türk mutfağında ayrı bir yeri olan un helvasının farklı çeşitleri de bulunuyor. Sadece yağ, un, su ve şeker gibi evde bulunan temel malzemelerle hazırlayabileceğiniz un helvası tarifi haberimizde.
UN HELVASI İÇİN MALZEMELER
500 gr. sıvı yağ
1 kg un
1litre su
1kg şeker
UN HELVASI NASIL HAZIRLANIR?
Öncelikle un helvasını yapmadan şerbeti hazırlayın ve soğumaya bırakın.
Bir tencerenin içerisine yağı koyun. Yağı kızdırdıktan sonra unu ilave edin. Unla yağ pembeleşinceye kadar kavurun.
Önceden hazırladığınız şerbeti kavrulmuş olan unun üzerine şerbeti dökün. Birkaç dakika karıştırın. Ocaktan indirip üzerini örtün ve soğumaya bırakın. Un helvası hazır. Afiyet olsun.