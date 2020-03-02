Pratik kıymalı soslu makarna tarifi

Makarna, mutfakta akla yemekle ilgili bir şey gelmediğinde, işten eve geldiğinde yemek olmadığında, sınav öncesi öğrencilerin imdadına yetişen ve bazen de güzel soslarla özel yemek hâline getirilen bir yemektir. Kimi zaman da mutfağın kurtarıcısı diyebiliriz. İşte size misafirinize dahi yapabileceğiniz pratik ve lezzetli kıymalı soslu makarna tarifi…

MALZEMELER

300 Gram Yağlı Kıyma

1 Adet Kıyılmış Kuru Soğan

1 Çay Kaşığı Kırmızı Toz Biber

1/2 (Yarım) Paket Spagetti

Yeteri Kadar Çırpılmış Yoğurt

Arzu Edilen Kadar Toz Sumak

2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

YAPILIŞI

Kıyma ve yağı tavaya alıp suyunu çekene kadar eze eze kavurun, soğanı ekleyin ve soldurun.

Tuzunu ve biberlerini ekleyip iyice pişirin.

Spagettiyi veya istediğiniz farklı makarnayı istediğiniz dirilikte pişirin ve tuzunu ayarlayıp süzdükten sonra servis tabağına alın.

Yoğurt gezdirip üzerine kıymalı harcı yayın ve üzerine isteğe bağlı kaşar, toz sumak ya da karabiber serpin.