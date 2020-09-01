Poşe yumurta nedir? Poşe yumurta nasıl yapılır? MasterChef poşe yumurta tarifi ve malzemeleri

MasterChef poşe yumurta tarifi merak ediliyor. Dün akşam takım liderlerinin ek süre için yarıştıkları poşe yumurta, yarışmayı izleyenler tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki, poşe yumurta nedir? Poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta; çiğ yumurtanın kaynamakta olan su içine atılıp birkaç dakika sonra pişirilip sonrasında damak tadına göre ister sarımsaklı yoğurt ister salçalı sos ile servis edilerek hazırlanan bir yemektir. İşte poşe yumurta tarifi ve malzemeleri...



POŞE YUMURTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yumurta

Kaynar su

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?

Kaynayan suya tuz ve sirkeyi ekleyin.

Yumurtaların dağılmaması için ayrı bir kapta kırın ve yavaşça ocaktaki kaynar suya bırakın.

Beyazlarının dağılmaması için suyu yumurtanın üzerine dökün sürekli kayısı kıvam için yaklaşık 4 dk yeterli olacaktır.

POŞE YUMURTA YAPIMININ PÜF NOKTALARI

En önemli husus yumurtaların taze olmasıdır.

Poşe yumurtaların pişirileceği suyun yeterli miktarda sirke ve tuz içermesine özellikle dikkat edilmelidir.

Yumurtaların dağılmasını engellemek için yumurtaları direkt suyun içine kırmaktansa önce bir kâsenin içine kırıp buradan kaynayan su içine yavaşça bırakılması tavsiye edilmektedir.

Lezzetli ve başarılı bir poşe yumurta tarifi için suyun sıcaklığı da oldukça önemli bir etkendir. Suyun sıcaklığının 85 – 90 derece olması en ideal pişirmeyi sağlayacaktır.