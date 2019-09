Yüksek tansiyon ve kalp hastalığına iyi geliyor: Portakal kabuğu!

Portakalın birçok faydası olduğu gibi tabi ki portakalın kabuğunun da bir yaratılış amacı var! Bir çok derde çare olan portakal kabuğu hazımsızlığa iyi geliyor ve kolesterolü önlüyor. Doğru şekilde kullanıldığında öksürüğü kesici etkiye sahip. Portakal kabuğunun faydalarını ve kullanım alanlarını haberimizin devamın detaylı bir şekilde bulabilirsiniz

PORTAKAL NEDİR?

Portakal çoğu zaman soğuk algınlığı veya grip hastalıklarında, içerdiği yüksek C vitaminiyle hastaya destek vermek amacıyla kullanılan bir meyve çeşididir. Çeşitli tatlılarda ve yemeklerde kullanılan kabuklu bir meyvedir. C vitamini açısından mükemmel bir kaynak olan portakal, Hesperidium ismi verilen narenciye grubuna ait bir meyvedir. Tüm dünya üzerinde ortalama 600 kadar farklı portakal çeşidi olduğu bilinir. Dünyanın en değerli besinleri arasında bulunan portakalın içerisinde kalsiyum, fosfor ve sitrik asidin yanı sıra bol miktarda potasyum ile bazı antioksidan mineraller bulunur. Ilıman iklimleri seven portakal ülkeminde en çok Akdeniz kıyısında bulunur. Soğuğa karşı aşırı hassas olan portalak sıcaklık sıfırın altına düştüğünde dondan kötü etkilenmektedir.

PORTAKAL KABUĞU FAYDALARI

Kolesterolü önleyici etkisi vardır; Portakal kabuğunda fitokimyasallar ve flavanoidler bulunur. Bunlar, kontrolsüz kolesterole sahip insanlar için doğal bir tedavi olabilir. Ayrıca damar tıkanıklığına sebep olan plak oluşumunu engeller. Kalp ve damar sağlığı açısından iyi bir kaynaktır. Yüksek tansiyon, kalp krizi ve inme riskini azaltır.

Mide yanmasına iyi gelir; Portakal kabuğunda bulunan aktif bileşenlerin alkali etkisi vardır ve mide asidini azaltır.

Smoothielere ekleyerek ya da çayını yaparak içmek, sindirimsel pH seviyesini dengeler. Aynı zamanda, sindirim problemleri yaşandığı sırada çok fazla asit oluşmasının önüne geçer. Çok ciddi ve sık tekrarlayan mide yanması durumlarında 20 gün boyunca günde 1 defa içmelidir.

Sindirimi rahatlatır; sindirim sisteminin ihtiyaç duyduğu maddelerin başında lif gelmektedir. Portakal kabuğundaki lif miktarı oldukça iyi bir seviyede -Her 100 gram portakal kabuğunda 10.6 gr lif olduğu tahmin edilmektedir.- olduğundan düzenli sıklıklarla tüketilmesi bağırsak hareketlerini arttırıp. Sindirim sıkıntısının önüne geçecektir. Huzursuz bağırsak sendromu, ishal ve enflamatuvar hastalıkların önlenmesi için evde hazırlayabileceğiniz en iyi tedavilerden biridir.Tüm bunların yanında, rahatlatıcı etkisi de vardır. Üstelik, bağırsaklarınızı koruyan bağırsak florası üzerinde de pozitif etkisi vardır.

Antibakteriyel özellikleri bulunur; Portakal kabuğunun içindeki doğal özler yüksek miktarda fenol ve antioksidan bileşenleri içerir. Aynı zamanda, anti mikrobik ve anti bakteriyel özellikleri bulunur. Hem içeriden hem dışarıdan, E. Coli ya da Listeria monocytogenes dahil bir çok zararlı patojene karşı savaşır.

Solunum hastalıklarını önleyici ve tedavi edici etkisi bulunur; portakalın kabuğunda portakalın kendisinden yaklaşık 10 kat daha fazla C vitamini bulunur. C vitaminiyse bağışıklık sisteminin güçlenmesi için en gerekli olan vitaminlerden bir tanesidir.

Portakal kabuğu bir antioksidandır; virüs ve bakterilerin oluşmasını yavaşlatır. Savunma mekanizmasını güçlendirir.

Diş sağlığını korur; portakal kabuğu çiğnemek nefesi tazeler ve bunun yanında dişlerde sarı lekelerin oluşmasını engeller. Ağız içerisindeki bakterileri etkisiz hale getirir. Ağız ve diş sağlığı için oldukça yararlı ve ferahlatıcı bir etkiye sahiptir.