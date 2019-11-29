Pomelo 5 konuda şifa etkisi yaratıyor!

Pomelo ağacı özellikle Hindistan ve Akdeniz ülkelerinde, çoğunlukla Güney Amerika’da yetişmektedir. Pomelo ağaçlarının Türkiye’deki üretim yeri ise Antalya’dır. Tadı portakala benzemektedir ancak portakaldan daha tatlı olan bu meyvenin birçok faydası bulunuyor. Eski zamanlardan beri birçok farklı şekilde kullanılan pomelo, yılan ve akrep sokmalarına karşı kullanılıyordu. İşte, pomelo Meyvesinin faydaları…

POMELONUN FAYDALARI

Pomelo C vitamini açısından çok yüksek besin değerine sahiptir. Tam bir C vitamini deposudur. Bir adet pomelo meyvesi bir kişinin günlük C vitamini ihtiyacının neredeyse tamamını içeriğinde barındırmaktadır.

Sindirimi hızlandırır ve böylece sindirim sıkıntısı çeken kişilere büyük bir destek haline gelir.

Pomelo içeriğindeki potasyum sayesinde kan basıncısını düzenler, tansiyon hastalarının tüketmesi önerilir.

Kas damarlarının gelişmesini sağlayan Pomelo meyvesi, vücutta kan hücreleri aracılığıyla daha hızlı oksijen taşınmasına yardım eder. Bu sebeple pomelo meyvesi kas ağrılarının önüne geçer. Oksijen eksikliğinden kaynaklanan kas ağrılarını önler.

Mineral açısından da zengin olan pomelo meyvesi kemik gelişimine katkı sağlar. Kemik erimesini yavaşlatır, görünen etkilerini azaltır.

Pomelo meyvesinin yapraklarının astım ve bronsite iyi geldiği bilinmektedir.

Pomelo meyvesinin yaprakları koklandığında baş ağrısına iyi gelmektedir.

Yaprakları çiğnendiğinde ağız kokusunu giderici özelliğe sahiptir ve ferahlatır.

POMELO MEYVESİ NERELERDE KULLANILMAKTADIR?

Pomelo özellikle Güney Amerika bölgesinde yemeklerde sıklıkla kullanılmaktadır. sindirmesi kolay olan pomelo özellikle bir çok tatlı yapımında kullanılmaktadır.

Pomelo meyvesinin çekirdeği ezilir ve çıkan sıvı da tüketilebilmektedir. Meyveden çıkarılan çekirdekler ezilip balla karıştırılarak günde 3 kez tüketildiğinde kişiyi mesane iltihabına karşı olumlu etki göstermektedir.

Eski zamanlarda yılan sokmalarına karşı, vücuttaki zehirle savaşmak için pomelo suyu içildiği bilinmektedir. Yine aynı şekilde akrep sokmalarında da pomelo çekirdeğinin suyunu akrebin soktuğu bölgeye sürülerek zehirden arınıldığı düşünülüyordu.

Günümüzde ise açık yaralara pomelo çekirdeğinden elde edilen su yaraya sürüldüğünde yaranın iyileşme hızında artış gözlenmiştir.

Lüks parfüm üreticileri tarafından pomelo meyvesinin çiçekleri olgunlaşmadan toplanır. Lüks parfümlere egzotik koku katma amacıyla kullanılmaktadır. Tatlı alt notalara sahip olan bu turunçgil ağırlıklı esans, özellikle son yıllarda oldukça yaygın bir kullanıma ulaşmıştır. Pomelo çiçeği parfüm üreticileri tarafından oldukça değerli görülmektedir.

POMELO MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Pomelo nasıl yenir sorusu Türkiye’de sıklıkla tüketilmediği ve son zamanlarda göze olan bir meyve olduğu için sıklıkla sorulmaktadır. Pomelonun soyulma şekli portakal gibidir. Altı ve tepesi kesildikten sonra kalın kabuğuna derin kesikler atılarak kabuğu meyveden ayrılmaktadır. Ancak dışında kalan beyaz lif kısmının tamamen temizlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde pomelo meyvesi tüketilirken pek de hoş olmayan bir tatla karşılaşılacaktır. Beyaz liflerinden ayrıldığında ise son olarak meyve dilimlere ayrılıp tüketilebilir.

POMELO MEYVESİNİN KALORİSİ

Narenciye ve zengin kimyasal bileşiminin büyüklüğüne rağmen, pomelo düşük kalorili bir meyvedir. Yaklaşık 100 gram hamuru yaklaşık 25-40 Kcal'dir.

Kalori pomelo meyvenin tatlılığına bağlı olarak değişir. 3 çeşit pulp vardır: beyaz, pembe ve kırmızı. Turunçgillerin sıvıdan% 90 oranında olması nedeniyle düşük kalorili içerik.

POMELO MEYVESİNİN ZARARI VAR MIDIR?

Her şeyin fazla tüketimi zararlı olduğundan dolayı tabi ki de pomelo meyvesini de fazla tüketmek yanlış olacaktır. Fazla tüketiminde ortaya çıkan zararlardan korunmak için Pomelo meyvesinin tüketimini sınırlı tutmak herkes için yararlı olacaktır.