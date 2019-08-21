Poğaçayı böyle yapmayı denediniz mi? İşte özel tarifi

“Poğaça nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Poğaça Türk halkının yemekten oldukça keyif aldığı bir hamur işidir. Poğaça yapmanın bin bir türlü çeşidi olsa da o istediğimiz kıvama ulaşmakta hep zorluk çekeriz. Poğaçanın yumuşak olması ve pişerken kabarması sevilerek tüketilmesi için büyük önem teşkil etmektedir. Poğaçanın mayayla yapılanı olmakla birlikte bir de mayasız yapılan versiyonu bulunmaktadır arzunuza göre seçim yapabilirsiniz.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:06
21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:14
Poğaçayı böyle yapmayı denediniz mi" İşte özel tarifi

Poğaça özellikle günlerde sofraların vazgeçilmez haline gelmiştir. İtalyancada "külde pişmiş küçük hamur işi" anlamına gelen focaccia kelimesinden Türkçeye geçmiştir. İlknur Haydaroğlu’nun 2009 yılında yayınlamış olduğu Osmanlı Saray Mutfağından Notlar kitabında Sultan III. Murat döneminden poğaçanın önemli konuklar için hazırlandığı, sofralarda yer aldığını ve bohça olarak adlandırdığını bildirmektedir. Bunun yanı sıra çeşitli, yörelerde çeşitli şekilde poğaçaların hazırlandığını belirtmiştir. 

MAYALI POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağıılık su 1 su bardağı ılık süt1 su bardağı sıvı yağ 1 paket kuru maya 4 yemek kaşığı toz şeker 2 tepeleme çay kaşığı tuz 7 su bardağı un (aldığı kadar) 1 adet yumurta Üzeri için: 1 adet yumurta sarısı 1 yemek kaşığı susam

MAYALI POĞAÇA TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Hazırladığınız poğaçaların büyüklüklerine göre adet sayısı değişiklik gösterebilir.Hamuru mayalandırma sürelerine dikkat edin, ılık olması gereken malzemeler dışında kullandığınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.Unu yavaş yavaş ekleyip hamuru yoğurma işlemini sürdürün. Kullandığınız un oranı 1/2 su bardağı kadar artış gösterebilir.

MAYALI POĞAÇA TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Bayatlamayan, mayalı poğaçayı peynir, patates gibi arzu ettiğiniz iç harçlarıyla da hazırlayabilirsiniz.

MAYALI POĞAÇA TARİFİ NASIL YAPILIR?

  1. 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü geniş bir karıştırma kabına alın. 1 paket kuru maya ve 4 yemek kaşığı toz şekeri ekleyip karıştırdıktan sonra mayanın aktive olması için 5 dakika kadar bekletin.

 

  1. Maya tamamen eridikten sonra 1 su bardağı sıvı yağ , 1 adet yumurta ve 2 çay kaşığı tuzu ekleyin.

 

  1. Unu azar azar ekleyip hamuru toparlanana kadar yoğurmaya başlayın.

 

  1. Yumuşak ve yapışmayacak bir kıvamda bir hamur elde ettiğiniz zaman üzerini streç film ve nemli bir bezle kapatıp 40-45 dakika kadar oda ısısında mayalanmaya bırakın.

 

  1. Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin.

 

  1. Tepsiye aralıklı olarak dizdiğiniz mayalı hamurların üzerine yumurta sarısı sürün.

 

  1. Son mayalandırma işlemi için 10-15 dakika kadar poğaçaları tepside bekletin ve önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Puf puf kabarmış mayalı poğaçalar hazır, afiyet olsun!
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