Damaklarda müthiş tat bırakan enfes poğaça tarifi!

Poğaça özellikle günlerde sofraların vazgeçilmez haline gelmiştir. İtalyancada "külde pişmiş küçük hamur işi" anlamına gelen focaccia kelimesinden Türkçeye geçmiştir. İlknur Haydaroğlu’nun 2009 yılında yayınlamış olduğu Osmanlı Saray Mutfağından Notlar kitabında Sultan III. Murat döneminden poğaçanın önemli konuklar için hazırlandığı, sofralarda yer aldığını ve bohça olarak adlandırdığını bildirmektedir. Bunun yanı sıra çeşitli, yörelerde çeşitli şekilde poğaçaların hazırlandığını belirtmiştir.

MAYALI POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağıılık su1 su bardağıılık süt1 su bardağısıvı yağ1 paketkuru maya4 yemek kaşığıtoz şeker2 tepeleme çay kaşığıtuz7 su bardağıun(aldığı kadar)1 adetyumurtaÜzeri için:1 adetyumurta sarısı1 yemek kaşığısusam

MAYALI POĞAÇA TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Hazırladığınız poğaçaların büyüklüklerine göre adet sayısı değişiklik gösterebilir.Hamuru mayalandırma sürelerine dikkat edin, ılık olması gereken malzemeler dışında kullandığınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.Unu yavaş yavaş ekleyip hamuru yoğurma işlemini sürdürün. Kullandığınız un oranı 1/2 su bardağı kadar artış gösterebilir.

MAYALI POĞAÇA TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Bayatlamayan, mayalı poğaçayı peynir, patates gibi arzu ettiğiniz iç harçlarıyla da hazırlayabilirsiniz.

MAYALI POĞAÇA TARİFİ NASIL YAPILIR?

1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü geniş bir karıştırma kabına alın. 1 paket kuru maya ve 4 yemek kaşığı toz şekeri ekleyip karıştırdıktan sonra mayanın aktive olması için 5 dakika kadar bekletin.

Maya tamamen eridikten sonra 1 su bardağı sıvı yağ , 1 adet yumurta ve 2 çay kaşığı tuzu ekleyin.

Unu azar azar ekleyip hamuru toparlanana kadar yoğurmaya başlayın.

Yumuşak ve yapışmayacak bir kıvamda bir hamur elde ettiğiniz zaman üzerini streç film ve nemli bir bezle kapatıp 40-45 dakika kadar oda ısısında mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin.

Tepsiye aralıklı olarak dizdiğiniz mayalı hamurların üzerine yumurta sarısı sürün.