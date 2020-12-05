Pizza hamuru tarifi nasıl yapılır? Evde, mayalı ya da mayasız pizza hamuru tarifi!

Pizza hamuru tarifi yoğun ilgi görüyor. Akşam sofralarında pizza hamuru tarifinden lezzetli ve doyurucu bir pizza yapacak kişiler bulunuyor. Ülkemizde salgın sebebiyle dışarıdan pizza almak istemeyenler sağlıklı ve doğal bir şekilde Pizza hamuru tarifini deneyecek. Pizza hamuru tarifi nasıl yapılır?

PİZZA HAMURU MALZEMELERİ

3,5 su bardağı un 1 su bardağı ılık su 1 yemek kaşığı toz maya 1 tatlı kaşığı toz şeker 2 çay kaşığı tuz 1 yemek kaşığı zeytinyağı

PİZZA HAMURU TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak ılık suyu yoğurma kabına alın.

Maya ve şekeri ilave edip 5 dakika bekleyin.

Unu azar azar eleyerek ekleyin. İstenilen kıvama gelene kadar yoğurun.

Daha sonra üzerini temiz bir bezle örtüp mayalanmaya bırakın.

Dinlenen hamuru kullanacağınız tepsinin boyutuna göre açın.

Tepsinize yağlı kağıt serip hamuru da üzerine yerleştirin.

Dilediğiniz sosla ve malzemelerle birleştirip fırına verebilirsiniz.

Afiyet olsun...