Piti kebabını duydunuz mu? İşte unutulmayacak lezzet

Piti Kebabı’nı tabi ki Kars’ta tatmak oldukça güzel olacaktır ancak gidemeyenler için birazdan vereceğimiz tarifle Piti Kebabını evde yapmak oldukça kolay ve en az Kars’ta yiyeceğiniz kadar lezzetli olacaktır. Tarım ve hayvancılığın etkili olduğu yöre mutfağında tahıl ürünlerini ve hayvansal gıdaları sıkça görebilmek mümkündür. Bu yüzden en çok kullanılan malzemelerin başında; un ve hayvansal ürünler gelmektedir. Piti kebabı da bu özellikleri gösteren yöresel bir yemek çeşididir.

PİTİ KEBABI (BOZBAŞ) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 500 gr kuşbaşı koyun eti

• 1 su bardağı nohut

• 4 yufka

• Tuz

• karabiber

PİTİ KEBABI (BOZBAŞ) NASIL YAPILIR?

Nohutları akşamdan ıslatın. Suyunu değiştirip iyice haşlayın ve süzün. Nohutların kabuklarını soyup bir kâseye alın.

Kuşbaşı etleri tuz ve karabiberle tatlandırıp bir tencereye alın. Az su ilave ederek iyice pişirin. Suyu azalırsa bir miktar daha su ekleyin.

Yufkaları sac üzerinde kızartıp küçük parçalara ayırın ve bir tepsiye yayın. Üzerine kalan et suyunu gezdirin. Et ve nohudu harmanlayıp yufkaların üzerine yayın. Servis tabaklarına paylaştırıp servis yapın.

Afiyet olsun.