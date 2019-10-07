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  3. Piti kebabını duydunuz mu? İşte unutulmayacak lezzet

Piti kebabını duydunuz mu? İşte unutulmayacak lezzet

Piti kebabını duydunuz mu" İşte unutulmayacak lezzet

“Piti kebabı nasıl yapılır?” sorusu özellikle yemek yapmayı seven kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. Piti Kebabı Kars ve yöresine ait lezzetlerden biridir. Kars çok uzun yıllardır yerleşim yeri olması nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle de Kars oldukça geniş ve çok fazla sayıda yemeğe ev sahipliği yapmaktadır. Gelenek ve görenekler günümüze kadar taşınmış ve mutfaklarına da bu kültürleri yansımıştır. Piti kebabı da bu lezzetlerden birisidir.

Piti Kebabı’nı tabi ki Kars’ta tatmak oldukça güzel olacaktır ancak gidemeyenler için birazdan vereceğimiz tarifle Piti Kebabını evde yapmak oldukça kolay ve en az Kars’ta yiyeceğiniz kadar lezzetli olacaktır. Tarım ve hayvancılığın etkili olduğu yöre mutfağında tahıl ürünlerini ve hayvansal gıdaları sıkça görebilmek mümkündür. Bu yüzden en çok kullanılan malzemelerin başında; un ve hayvansal ürünler gelmektedir. Piti kebabı da bu özellikleri gösteren yöresel bir yemek çeşididir. 
 
PİTİ KEBABI (BOZBAŞ) TARİFİ İÇİN MALZEMELER
 
500 gr kuşbaşı koyun eti
1 su bardağı nohut
4 yufka
Tuz
karabiber
 
PİTİ KEBABI (BOZBAŞ) NASIL YAPILIR?
 
Nohutları akşamdan ıslatın. Suyunu değiştirip iyice haşlayın ve süzün. Nohutların kabuklarını soyup bir kâseye alın.
 
Kuşbaşı etleri tuz ve karabiberle tatlandırıp bir tencereye alın. Az su ilave ederek iyice pişirin. Suyu azalırsa bir miktar daha su ekleyin.
 
Yufkaları sac üzerinde kızartıp küçük parçalara ayırın ve bir tepsiye yayın. Üzerine kalan et suyunu gezdirin. Et ve nohudu harmanlayıp yufkaların üzerine yayın. Servis tabaklarına paylaştırıp servis yapın.
 
Afiyet olsun.
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