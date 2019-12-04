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  3. Lezzeti unutturmuyor: Pirpirim aşı nasıl yapılır?

Lezzeti unutturmuyor: Pirpirim aşı nasıl yapılır?

Lezzeti unutturmuyor: Pirpirim aşı nasıl yapılır"

“Pirpirim aşı nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Pirpirim kelimesinin kökeni Ermenice olmakla birlikte semizotu olarak da bilinmektedir. Pirpirim salatası özellikle hafif yemek istediğiniz öğünlerde kurtarıcınız olabilir. Semiz otunun birçok faydası da bulduğundan pirpirim salatasını sofralarımızdan eksik etmemek gerek desek yanılmış olmayız. Pirpirim aşı misafirleriniz için hazırladığınız sofralarda da oldukça güzel bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pirpirim aşı Gaziantep ve yöresine ait bir yemektir. Gaziantep mutfağı hepsi birbirinden mükemmel çok fazla çeşitte yemeğe sahiptir. Pirpirim aşının içeriğine bakıldığında oldukça doyurucu malzemeler içermektedir. Aynı zamanda da Pirpirim aşı oldukça besleyici vitaminler ve mineralleri de içerisinde barındırmaktadır. Pirpirim aşının içerisinde bulunan semiz otu da birçok faydaya sahiptir ve oldukça şifa verici bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
PİRPİRİM AŞI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
 
500 gr semizotu (pirpirim)
 
1 çay bardağı bulgur
 
1 çay bardağı yeşil mercimek
 
1 soğan
 
5 diş sarımsak
 
1 domates
 
1 yemek kaşığı biber salçası
 
3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
 
1 limonun suyu
 
1 yemek kaşığı sumak ekşisi
 
Tuz
 
Karabiber
 
Kırmızı pul biber
 
5 su bardağı sıcak su
 
PİRPİRİM AŞI NASIL YAPILIR?
 
Leziz çorba tarifleri iftar sofralarınızın güzel başlangıcı olacak. Küp doğranmış soğanı ayçiçeği yağında kavurun. Doğranmış domates ve sarımsağı ekleyip birlikte kavurun. Biber salçasını ilave edin ve 2 dakika kavurun. Mercimek ve bulguru ilave edin. 5 su bardağı sıcak ilave edip mercimekler yumuşayıncaya kadar pişirin.
 
Yıkanmış ve doğranmış semizotlarını ilave edin. Birlikte bir taşım kaynatın. Çorba pişince baharatları, limon suyunu, sumak ekşisini ilave edin. Üzerine pul biber serperek servis yapın.

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