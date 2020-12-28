Pirinç pilavı nasıl yapılır? İşte pirinç pilavı tarifi ve yapılışı

Prinç plavı genellikle sulu yemeklerin yanında tercih edilir. Kuru fasulye ve nohutun yanında olmazsa olmazı olan prinç plavı en sık yapılan yemekler arasında belki de ilk sırada bulunur. İlk defa deneyecek olanlar daha önce denenmiş ve en lezzetli, nefis pirinç pilavı tarifi anlatımına bu başlık altından ulaşabilirler.

Tane tane dökülen pirinç pilavı yapmak çoğu kişinin gönlünden geçer ama sonuç bazen hüsran olabiliyor. Çok az yapım aşaması olmasına ve kısacık sürede hazırlanabilmesine rağmen pilav yapmak deneyim gerektiren bir işlem.

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağıpirinç

2 su bardağısıcak su(tavuk suyu da kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığıtereyağı

1 çay kaşığıtuz

1/2 çay kaşığıtarçın

1/2 çay kaşığıyenibahar

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Tane tane bir pilavı en kolay baldo pirinçle yapabilirsiniz. Pilav yapımında kullandığınız içme suyu ya da et/tavuk suyunun sıcak olmasına dikkat edin.

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Kullandığınız pirinç türüne göre eklemeniz gereken su miktarı değişiklik gösterebilir.

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ NASIL YAPILIR?

1- Pirinçleri yıkadıktan sonra bir kap içerisine alın ve üzerini geçecek kadar ılık su ekleyip en az 1 saat suda bekletin. Daha sonra nişastası iyice kaybolup duru bir su çıkana kadar yıkayıp suyunu süzün.

2- Uygun bir pilav tenceresinin içerisine tereyağı ekleyin.

3- Tereyağı eridikten sonra pirinçleri ekleyip kavurmaya başlayın. Pirinçler tane tane dökülmeye başlayana kadar yaklaşık 5 dakika kavurun.

4- Pirinçler kavrulduktan sonra sıcak su veya tavuk suyu ekleyin. Tavuk suyu ile pilavınız daha lezzetli olacaktır.

5- Pilava tuz, tarçın ve yenibahar da ekledikten sonra bir tahta kaşıkla karıştırıp tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın.

6- Pirinçler tamamen suyunu çekince ocağı kapatın, tencerenin üzerine bir kağıt havlu serip kapağını kapatın ve pilavı demlenmeye bırakın.

7- Pilavınız en az 15 dakika demlendikten sonra tahta kaşıkla karıştırıp servis yapabilirsiniz.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ PÜF NOKTASI:

Pilav yaparken su oranı 1’e 1,5 olarak ayarlayın.

Yani kullandığınız ölçü kabı ile 1’e 1,5 su ekleyin.

Öncelikle kullanacak olduğumuz pirinç baldo pirinç olsun.

Pirinçleri bol suda nişastası gidene kadar yıkayın.

Pirinçleri en az 15dk ılık suda bekletin.

Pilavımızın lezzetli olması için pirinçlerinizi tereyağı ile kavurun.

1-2 kaşık da sıvı yağ eklediğimizde parlak renkli olmasını sağlar.

Pirinçlerimizi tel tel dökülene kadar, ara ara karıştırarak 4-5 dakika kavuralım.

Kavurma işlemi pilav için önemli bir aşama.

Pilavımızı tavuk suyu ile yaparsanız çok daha lezzetli olacaktır.

Normal su ya da tavuk suyu olsun, mutlaka sıcak olarak ekleyelim.