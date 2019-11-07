O maskenin mucizevi etkisi var! Ciltte leke bırakmıyor

Pirinç maskesi ciltteki lekeleri açmakla biliniyor. Elde edilmesi ve yapımı kolay olan pirinç maskesi evde nasıl yapılır merak ediliyor. Cildine bakmayı seven kadınlar pirinç maskesini yüzüne sıklıkla uyguluyor. Yüzyıllardır güzellikte kullanılan pirinç maskesi günümüzde de hala etkisini sürdürmekte. İşte pirinç maskesi nasıl yapılır hakkında merak edilenler haberimizin detayında sizlerle…

PİRİNÇTEN YAPILAN YÜZ GENÇLEŞTİRİCİ EN İYİ JAPON MASKESİ

Pirinç yüzyıllardır kullanılan kozmetik iyileştirme aracı olarak kabul edilmekte ve özellikle Japon kadınları tarafından beğenilmektedir. Bu yüz maskesi (tarifi aşağıda verilen) hücre yenilenmesini uyaran, yaşlanmayı geciktiren ve ciltte kan akışını arttıran B vitamini kompleksi açısından zengindir. Kısacası parlayan yüz görünümü için ihtiyaç duyduğunuz her şey bu yüz maskesinde mevcuttur.

Japon kadınlarının güzellik ve gençlik sırlarını öğrenin ve cildin erken yaşlanmasını önleyin.

Kusursuz cilt formunu korumak ve erken yaşlanmayı önlemek için, Japon kadınları pirinçten yapılmış bir yüz maskesi kullanır.

Pirinç, süt ve bal ile yapılan şifa veren bu yüz maskesi favoriniz haline gelecek çünkü kullanıldıktan sonra cildiniz pürüzsüz, canlı, çok yumuşak, ipeksi ve parlak olacaktır.

MALZEMELER

2-3 çorba kaşığı pirinç

1 çorba kaşığı süt

1 çorba kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

1) 2-3 çorba kaşığı pirinç koyup yumuşayana kadar pişirin (soğuk suya çiğ pirinç koyun ve orta ateşte yavaş yavaş pişirin.

2) Pirinç pişince süzün. Suyunu dökmeyin.

3) Kaynamış ve süzülmüş pirinci soğuk suyla yıkayın ve içine 1 çorba kaşığı ılık süt ekleyin. 1 çorba kaşığı balı da ekleyip karıştırmaya devam edin.

4) Karışım birleştiğinde, temizlenmiş yüz ve boynunuza maskeyi uygulayın.

5) Yarım saat bekletin ve pirinç suyu ile durulayın.

Pirincin listelenen özelliklerinin yanında, pirinç suyu da yüzü nemlendirir, antioksidanlar içerir ve ultraviyole ışınlarının emilimini sağlar. Bu özelliği bakır ile ilişkilendirilebilir, bu melanin oluşumunu yavaşlatır ve böylece pigmentli lekelerin oluşumunu önler ve var olanları hafifletir.

Pirinç suyunu 4 güne kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. Tonik olarak sabah akşam yüzünüze sürüp, buz kalıpları içerisinde dondurarak yüzünüze masaj yapmak için kullanabilirsiniz.

Yüz canlandırıcı ve cildi gençleştiren pirinç maskesi tarifi.