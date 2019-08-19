İştah kabartan piravu mantısı tarifi

Piravu mantısı çok yaygın olmasa da son zamanlarda sık sık aratılan tarifler arasında. İştah kabartan tarifi ile “Piravu mantısı nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı haberimizde…

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:29
19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:29
İştah kabartan piravu mantısı tarifi

Piravu mantısı son zamanlarda merak edilen lezzetler arasında yer alıyor. Yapımı zahmetli olan piravu mantısı yine de lezzetiyle sevenlerinin iştahını kabartmayı başarıyor.

MALZEMELER

  • 3 domates
  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 3 su bardağı su
  • Toz kırmızıbiber

HAMUR İÇİN

  • 4 su bardağı un
  • 1 yumurta
  • 1 su bardağı su
  • tuz

İÇ MALZEME İÇİN

  • 200 gr beyazpeynir
  • 2 soğan
  • 2 sivribiber
  • Toz kırmızıbiber

İç malzeme için peyniri ufalayın. Soğanları temizleyip kıyın. Sivribiberleri temizleyip ince doğrayın. Peyniri bir kaba alın. Soğan, biber ve kırmızıbiberi ilave edip harmanlayın. 

Unu hamur yoğurma kabına eleyin. Ortasını havuz gibi açıp su, yumurta ve tuz ilave edip orta sertlikte bir hamur yoğurun. Hamuru 20 dakika dinlendirip bezelere bölün. Her bezeyi 1 mm kalınlığında açıp kareler hazırlayın. Hazırladığınız iç malzemeyi mantı hamurlarına paylaştırıp üçgen şeklinde kapatın. Bir çorba kaşığı zeytinyağını yanmaz tavada ısıtın. Mantıları ilave edip az yağda kızartın. 

Domatesleri yıkayıp rendeleyin. Bir tencerede zeytinyağını ısıtıp domatesi ekleyin ve salça kıvamına gelinceye kadar pişirin. Suyu ekleyip kaynatın. Mantıları ilave edin ve 15 dakika pişirin. Suyunu çekince tabaklara paylaştırıp kırmızıbiber serpiştirerek servis yapın.

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İştah kabartan piravu mantısı tarifi
İştah kabartan piravu mantısı tarifi
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