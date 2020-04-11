Pırasanın cilde faydası var mı? Pırasanın faydaları nelerdir?

Pırasanın cilde faydası merak ediliyor. Pırasa, yeşillikler arasında özellikle sağlıklı beslenmeye dikkat edenlerin vazgeçilmez sebzesidir. Yemeği de çok lezzetli olan pırasa, diyet menülerinde de önerilen besinler arasında yer aldığı gibi cilde de faydası bulunuyor. Peki, pırasa neye iyi geliyor? Özellikle bağışıklığı güçlendiren yeşil sebzelere ihtiyaç duyulan şu günlerde işte pırasanın faydaları…

Pırasa yüksek tansiyonu düşürmek için tüketilebilecek sebzeler arasında yer almaktadır.

Pırasa, bioaktif bir folat olan “5-methyltetrahydrofolate” içerir. Özellikle gebelik döneminde öne çıkan bir vitamin olmasının yanı sıra folat, kalp ve damar hastalıklarının önünü açan “homosistein” adlı amino asidin seviyesinin düşmesine katkıda bulunur.

Pırasa, güçlü bir antioksidan olan “polifenol” içerir. Bu antioksidanlar vücudumuzda bulunan ve çeşitli kronik hastalıklara zemin hazırlayan serbest radikallere karşı koruma sağlamaktadır.

K, A, C, B6 vitamini, manganez ve demir mineralleri bakımından zengin olan pırasa vücudumuza enerji sağlamaktan, kemik ve doku gelişimine katkıda bulunmaya kadar pek çok işe yarar.

Kemik sağlığı ve kan akışının düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan K vitamini pırasada bol miktarda bulunmaktadır. 100 gram pırasa neredeyse günlük K vitamini ihtiyacının yarısını karşılamaya yeter. K vitamini, kemik sağlığı için kritik bir öneme sahip olan “osteocalcin” adlı proteini aktive eder.

Pırasada bulunan “lutein ve zeaxanthin” adlı bileşenler göz hücrelerini oksidadif strese karşı korur. Amerikan Optometri Birliği pırasanın yanı sıra kale, ıspanak, bezelye ve brokoliyi, ilerleyen yaşa bağlı olarak görülen katarakt riskini azaltmak için tüketilmesi gereken gıdalar arasında gösteriyor.

Soğangiller ailesinin üyesi olan pırasa, dokuları yeniler ve yaşlanmayı geciktirir.



PIRASANIN BESİN DEĞERİ

Pırasanın Besin Değeri 100 gram çiğ pırasa; 54 kalori 18 mg sodyum 2 gr besin lifi 3 gr şeker 1484 IU A vitamini 10.7 mg C vitamini 0.8 mg E vitamini 41.8 mcg K vitamini 0.4 mg niasin 0.2 mg B6 vitamini 57 mcg folat 52.5 mg kalsiyum 1.9 mg demir 24.9 mg magnezyum 31.2 mg fosfor 160 mg potasyum 0.1 mg çinko 0.1 mg bakır 0.4 mg manganez 0.9 mcg selenyum içerir. Aynı miktarda çiğ pırasa aynı zamanda 88.1 mg omega 3, 59.6 mg omega 6 yağ asidi içermektedir.

GÜNDE 1 PORSİYON VİTAMİN İHTİYACINI KARŞILIYOR

Günde 1 porsiyon pırasa, kanın pıhtılaşmasında önemli rolü olan K vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu, manganez ihtiyacının yüzde 13’ünü, C vitamini ihtiyacının yüzde 6’sını karşılar.



PIRASA NASIL TÜKETİLEBİLİR?

Yemeği veya zeytinyağlısı da yapılan pırasa, salatalara soğan yerine doğranabilir. Patates ile birlikte pişirilip püre haline getirilerek, çorba hazırlanabilir. Tadını kırmak için az et suyu ilave edilerek pişirilebilir.

