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02 Kasım 2020 Pazartesi 14:39 | Son Güncelleme:

Pırasa yemeği nasıl yapılır? Pırasa yemeği tarifi ve malzemeleri

Pırasa yemeği nasıl yapılır" Pırasa yemeği tarifi ve malzemeleri

Pırasa yemeği kış tariflerinin başında geliyor. Hem bağışıklığı güçlendiren hem de lezzetiyle şifa olan pırasa yemeği tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Pırasa faydalı olan kış sebzeleri arasında yer alıyor. Hem bağışıklığı güçlendiren hem de fazla masraflı olmayan bir sebze yemeği arıyorsanız pırasa tarifi tam size göre. İşte sadece havuç ve pırasadan oluşan pırasa yemeği tarifi...

PIRASA YEMEĞİ MALZEMELER

4-5 dal pırasa

1 adet havuç

İsteğe göre 1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz ve sıcak su

PIRASA YEMEĞİNİN YAPILIŞI

Pırasaların beyaz kısımlarını kullanın. Hepsini yıkayın ve yuvarlak bir şekilde doğrayın. Tencerede sıvıyağ, soğan ve salçayı kavurun. Ardından havuçları ilave edin ve karıştırın. Doğradığınız pırasaları da ekleyin ve karıştırın. Bir iki dakika bu şekilde kavurduktan sonra pirinci, sıcak suyu ve tuzu da ilave edip kısık ateşte pişirin. Havuçların yumuşamasından piştiğini anlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

PIRASA KAÇ KALORİDİR?

Pırasa 60 kaloridir. Pırasanın içeriğinde kalsiyum, A ve D vitamini bulunur.

PIRASANIN FAYDALARI

Yüksek tansiyonu düşürür.

K vitamini ihtiyacını karşılar.

Kemik sağlığına iyi gelir.

Antioksidan deposudur.

Cilde iyi gelir.

PIRASA İLE BAŞKA NE YAPILABİLİR?

Yemeği veya zeytinyağlısı da yapılan pırasa, salatalara soğan yerine doğranabilir. Patates ile birlikte pişirilip püre haline getirilerek, çorba hazırlanabilir. Tadını kırmak için az et suyu ilave edilerek pişirilebilir. 

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