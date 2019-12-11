Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8113
  • 6,4419
  • 274.053
  • 107651
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Sofralarda sevilen lezzet: Zeytinyağlı pırasa tarifi

Sofralarda sevilen lezzet: Zeytinyağlı pırasa tarifi

Sofralarda sevilen lezzet: Zeytinyağlı pırasa tarifi

Sofraların sevilen lezzeti zeytinyağlı pırasanın nasıl yapıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zeytinyağlı pırasayı sevenler yapım aşamasını ve kullanılan malzemeleri öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında zeytinyağlı pırasa tarifini bulabilirsiniz.

Zeytinyağlı pırasa tarifi merak ediliyor. Zeytinyağlı pırasa çoğu zaman sofralarda yerini alıyor. Zeytinyağlı pırasanın özel tarifi vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Haberimizin devamında zeytinyağlı pırasanın tarifini bulabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞLI PIRASA TARİFİ  İÇİN MALZEMELER

4 kişi için;

5 adet pırasa

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım kahve fincanı Pirinç

2 adet Havuç

1 adet Kuru Soğan

Yarım limon suyu

2 adet Domates

1 çay kaşığı Toz Şeker

1,5 su bardağı sıcak su

Tuz

ZEYTİNYAĞLI PIRASA TARİFİ YAPILIŞI

Zeytinyağlı pırasa yapmak için öncelikle pırasalar temizlenir. Yeşil kısımları atılır.

Uzunlamasına baklava dilimleri gibi üç parmak eninde doğranır. Su içerisine atılır.

Halkalar halinde ince ince doğranmış soğan, yağ içinde hafifçe pembeleşinceye kadar kavrulur.

Yarım parmak uzunluğunda kesilmiş havuçlar, varsa iki adet ince doğranmış domatesle kavrulur.

Pırasalar bu malzemenin üzerine eklenir. 15-20 dakika kapatılarak kavrulur.

Kapağı açılır. Bir buçuk bardak su, yıkanmış pirinç, 1 çay kaşığı şeker, tuz katılır.

Yarım limon sıkılır ve karıştırılır.

Pırasalar yumuşayana kadar orta ateşte pişirilir. Afiyet olsun.


Aleyna Tilki'den şaşırtan açıklama: Kendimi harcadım
Güzel oyuncuyu utandıran soru
'Rap, pop müziği yendi'
IMDb’deki yeni Türk
Yıllar sonra ekrana dönen Yasemin Özilhan'dan beklenen açıklama!
<p>Gaziantep´in Yavuzeli ilçesi sınırlarında bulunan Urartu, Babil, Sümer, Selçuklu ve Osmanlı meden

Rumkale´nin Su Altında Kalan Eşsiz Güzellikleri Ziyarete Açılacak

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Fiyatı 20 bin liraya kadar çıkıyor! İngiltere'den talep yağıyor

50 yıl önce hobi diye başlamıştı... Şimdi dev bir sektör oldu