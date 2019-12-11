Sofralarda sevilen lezzet: Zeytinyağlı pırasa tarifi
Sofraların sevilen lezzeti zeytinyağlı pırasanın nasıl yapıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zeytinyağlı pırasayı sevenler yapım aşamasını ve kullanılan malzemeleri öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında zeytinyağlı pırasa tarifini bulabilirsiniz.
Zeytinyağlı pırasa tarifi merak ediliyor. Zeytinyağlı pırasa çoğu zaman sofralarda yerini alıyor. Zeytinyağlı pırasanın özel tarifi vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Haberimizin devamında zeytinyağlı pırasanın tarifini bulabilirsiniz.
ZEYTİNYAĞLI PIRASA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
4 kişi için;
5 adet pırasa
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım kahve fincanı Pirinç
2 adet Havuç
1 adet Kuru Soğan
Yarım limon suyu
2 adet Domates
1 çay kaşığı Toz Şeker
1,5 su bardağı sıcak su
Tuz
ZEYTİNYAĞLI PIRASA TARİFİ YAPILIŞI
Zeytinyağlı pırasa yapmak için öncelikle pırasalar temizlenir. Yeşil kısımları atılır.
Uzunlamasına baklava dilimleri gibi üç parmak eninde doğranır. Su içerisine atılır.
Halkalar halinde ince ince doğranmış soğan, yağ içinde hafifçe pembeleşinceye kadar kavrulur.
Yarım parmak uzunluğunda kesilmiş havuçlar, varsa iki adet ince doğranmış domatesle kavrulur.
Pırasalar bu malzemenin üzerine eklenir. 15-20 dakika kapatılarak kavrulur.
Kapağı açılır. Bir buçuk bardak su, yıkanmış pirinç, 1 çay kaşığı şeker, tuz katılır.
Yarım limon sıkılır ve karıştırılır.
Pırasalar yumuşayana kadar orta ateşte pişirilir. Afiyet olsun.