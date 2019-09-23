Damaklarda özlenen lezzet: Pırasa böreği!

Pırasa böreği ya da pırasalı börek, altın günleri gibi günlerde de tercih edilebilmektedir. Oldukça lezzetli olmasından dolayı pırasalı börek zaten sofranızın en göz alıcı en çok tercih edilen yiyeceği olacaktır. Pırasalı böreği fırına vermeden önce arzuya göre üzerine çörek otu da serpiştirilebilir. Pırasalı börek kol böreği şeklinde de pişirilebilmektedir ancak gül böreği olarak da isteğe göre pişirilebilmektedir. Pırasalı böreğin püf noktalarından biri ise fırının önceden ısıtılmış olmasıdır. İşte Pırasalı börek hakkında detayar…

PIRASA BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

1 kilo yufka

1 kilo pırasa

2 tane havuç

1 tane yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı yoğurt

Tuz, karabiber, pul biber

2 çorba kaşığı tereyağı

Çörek otu

PIRASA BÖREĞİ TARİFİ YAPILIŞI

Pırasaları ayıklayıp, temizce yıkayıp, ince ince doğrayıp sıvı yağ koyduğumuz tencereye alıyoruz.

Onlar yumuşarken havuçları temizleyip rendeliyoruz ve yumuşayan pırasalara ekleyip kavuruyoruz.

Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip altını kapatıyoruz.

Yufkayı açıp üzerine süt, yoğurt, yumurta ve sıvı yağ ile hazırladığımız harçtan kaşıkla gezdiriyoruz.

Pırasalı harcımızdan serpiştiriyoruz yufkanın her yerine ve rulo olarak sarıyoruz. Gül böreği gibi sarıp yağlanmış tepsinin ortasına alıyoruz.

Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayıp rulo sarıp tepsideki yufkanın etrafına doluyoruz.

Tüm yufkalar bitince kalan sıvı harcı böreğin üzerine döküp çekmesini bekliyoruz.

Çekince tereyağını bıçakla minik parçalar halinde böreğin üzerine dağıtıyoruz.

Çörek otu serpip 190 derece önceden ısınmış fırında pişirip sıcak servis ediyoruz. Afiyet olsun.

Not: Ben kol böreği gibi yaptım ama siz ister tek tek gül böreği gibi ya da midye gibi de yapabilirsiniz, arzunuza kalmış.

PIRASALI BÖREK TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Böreğinizi önceden ısıtılmış fırında pişirmelisiniz. Fırınınızın derecesini ve pişirme süresini kendi fırınınızı göz önünde bulundurarak ayarlamalısınız.

Böreğinizin içerisine pırasanın yanında peynirde ekleyebilirsiniz.

Deneyebileceğiniz diğer pırasalı börek tarifleri;

Hazır yufkadan kolayca yapabileceğiniz pırasalı böreğin hamurunu evde kendiniz yoğurarakta yapabilirsiniz. Ev yapımı pırasalı börek el açması börek sevenler için oldukça güzel bir tariftir.

Hem evde açmadan hem de yufka kullanmadan yapabileceğiniz yufkasız pırasa böreği kahvaltılarınız için pratik bir börek olacaktır.

Puf puf kabarması ile sizleri kendine hayran bırakacak ve farklı olacak milföylü pırasa böreğini de evlerinizde deneyebilirsiniz.

PIRASALI BÖREK KAÇ KALORİ?

Orta büyüklükte 1 dilim pırasalı börek yaklaşık olarak 217 kaloriye denk gelmektedir.