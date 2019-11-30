Burun estetiğinde bu yöntem şaşırtıyor: Ameliyat sonrası tampona son

Estetik operasyonla burnumuzdaki değişim bedenimizi ve ruhumuzu aynı yönde etkiler. Bu yüzden burun estetiği doğru uygulandığında güzelliğin yanında mutluluğu da beraberinde getirir. Ancak yanlış uygulamalar hem vücudumuza giren oksijeni hem de ruh halimizi bozar…

Vücudumuzun en önemli duyu organlarından burnumuzdan aldığımız nefesin etkileri saymakla bitmez. Burnumuzun içinde öyle bir sistem vardır ki konka denilen tribünlerle soğuk havada aldığımız nefes sıcak, sıcak havada aldığımız nefes ise soğuk olarak vücudumuza girer. Bu tribünler aynı zamanda aldığımızı havayı nemlendirir. Eğer burnumuzdan yeterince sağlıklı nefes alamazsak ağzımızdan nefes alırız. Bu da akciğerlerimize giren oksijenin hiçbir şekilde filtrelenmemesi demek oluyor. Sağlıklı nefes burundan alınan nefestir. Burun estetiği operasyonları hem dış görünüşümüze küçük bir dokunuş hem de kaliteli nefes almak için çok önemlidir. Operasyonlarda çoğunlukla kemiğe müdahale gerektirdiğinden burun estetiği ameliyatı olmak isteyen hastalarda bu durumdan endişe ediyor. Yeni nesil uygulama ‘Piezo’ tekniği ile artık yumuşak dokulara zarar verilmediği için ameliyat sonrası en çok korkulan morluklar artık on hastanın dokuzunda oluşmuyor. İyileşme ve toparlama süreci çok daha hızlı olduğu için burun estetiği ameliyatı olan kişi sosyal hayatına kısa sürede dönebiliyor.

AMELİYAT SONRASI TAMPONA SON

Geçmiş yıllarda burun operasyonlarında kullanılan bez tamponlar da hastalarımızın kabuslarının başında gelirdi. Gelişen teknolojiye beraber hastaların bu endişesi artık ortadan kalktı. Artık ameliyatlardan sonra hastaların burnunda devasa tamponlar doldurulmuyor. Kemiklerin kırılmadan yapılan ameliyat sonrası tampona gerek kalmıyor böylece morluklar da oluşmuyor. Böylelikle hastalar hem sancılı bir ameliyat sonrası süreçten kurtuluyor hem de sosyal hayatında çevredekilerin bakışlarından kurtuluyor!

Op. Dr. Bilgehan Aydın