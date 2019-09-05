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  3. Piercing taktırmadan önce bilmeniz gereken 5 şey

Piercing taktırmadan önce bilmeniz gereken 5 şey

Piercing taktırmadan önce bilmeniz gereken 5 şey

Kadınlar için yıllardır önemli aksesuarlar arasında yer alan piercing vücut deldirme yöntemi ile yapılıyor. Bu sebeple piercing taktırmak biraz ürkütücü olabiliyor. Ancak yine de piercing taktırmaya karar verdiyseniz sizin için bilmeniz gerekenleri sıraladık...

Piercing, zaman zaman yükselişe geçen ama asla düşüşte olmayan bir aksesuar modası. Zararları olduğu sıkça dile getirilen piercing için bilmeniz gerekleri sıraladık...

Piercing hakkında ilk önerimiz tıpkı dövmeler için de düşündüğümüz gibi fazla kişiden fikir almamanız yönünde olacak. Vücudunuzun neresine piercing taktırmak istediğinizi en iyi siz bilebilirsiniz.

Piercinginizi yaptırmak için güvenilir ve profesyonel bir stüdyo bulduğunuzdan emin olun. İnternet ve sosyal medya bu konuda en büyük yardımcınız olacak. Instagram hesaplarına göz atın, yorumları okuyun. Bir tanıdığınızın deneyimlediği stüdyoları öncelik listenizde tutmanızda fayda var.
 
Piercinginizi taktırırken aklınızda olan her soruyu uzmanına sorun. Kullanılacak temizlik malzemelerinden, delme aletlerine kadar kafanızda hiçbir soru işareti kalmaması çok önemli.

Yanınızda bir arkadaşınızla piercing taktırmaya gidin. Bu anda motivasyona ihtiyacınız olabilir.
 
Sonrasındaki bakım süreci hakkında bilgi edinin. Kanama, şişlik gibi durumlar kaçınılmaz olacaktır. Ancak uzmanına, iyileşene kadar uygulamanız gereken her türlü bakımı sorduğunuzdan emin olun. Genellikle, piercing uzmanları size deniz tuzu/ okyanus suyu spreyi  veya iyileştirici bir yağ verirler ve nasıl kullanacağınızı aktarırlar. Eğer bunu yapmazlarsa siz sorun.

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