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  3. Peynirli gül poğaça tarifi! En kolay peynirli poğaça tarifi ve malzemeleri
15 Haziran 2020 Pazartesi 15:22 | Son Güncelleme:

Peynirli gül poğaça tarifi! En kolay peynirli poğaça tarifi ve malzemeleri

Peynirli gül poğaça tarifi! En kolay peynirli poğaça tarifi ve malzemeleri

Kahvaltıya, ikindiye veya ara öğünlerde çay yanına en kolay poğaça tarifini sizin için hazırladık. Kokusuyla mest edecek gül poğaça tarifi favori lezzetleriniz arasında yer alacak. İşte peynirli gül poğaçanın yapılışı ve malzemeleri...

Hem kahvaltıya hem de ara öğünlerde çay yanına en güzel ve kolay poğaça tarifleri merak ediliyor. Peynirlisinden dereotlusuna kadar birçok çeşidi olan poğaçalar özellikle ikindi çaylarının vazgeçilmezi oluyor. Akşam TV'nin pratik mutfak bölümünden mis gibi gül poğaça tarifini sizler için hazırladık. İşte pratik poğaça tarifi arayanlara nefis ve lezzetli peynirli gül poğaçanın yapılışı...

PEYNİRLİ GÜL POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 paket maya

2 yemek kaşığı şeker

1 bardak ılık süt

1 bardak ılık su

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet yumurta

1,5 tatlı kaşığı tuz

Alabildiği kadar un

İçine;

Bir kâse peynir

Maydanoz

Üzeri için;

Yumurta sarısı

PEYNİRLİ GÜL POĞAÇA TARİFİ YAPILIŞI

1. Malzeme sırasına göre tüm malzemeleri ekleyerek yoğurun.

2. Sonrasında bir bezle üzerini öreterek mayalanmaya bırakın.

3. Hamur mayalanırken bir kâse peynir ve maydanozla içinin malzemesini hazırlayın. Hamur mayalandıktan sonra poğaçaları hazırlamaya başlayın.

4. Minik minik parçalara ayırın. Ceviz büyüklüğünde bir hamuru dört tarafından kesin.

5. Orta kısmına peynir içini ekleyin ve gül şeklini verin. Hazırladığınız gül şeklinde poğaçaları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin ve üzerine yumurta sarısını sürün. 180 derece ısıtılmış fırında pişirin. Afiyet olsun...

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