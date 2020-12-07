Pesto sosu nasıl yapılır? Pesto sosu nerelerde kullanılır?
Izgaralarda, salatalarda, makarnalarda ve birçok yemekte kullanılan pesto sosunun yapılışı oldukça kolay. Pesto sosunun temel malzemesi fesleğen. İşte pesto sosu tarifi ve malzemeler...
Pesto sosu fesleğen, parmesan peyniri ve zeytinyağı ile yapılan güzel bir lezzettir. Sofranızda birçok yemekte ve salatalarda kullanabileceğiniz pesto sosu tarifi haberimizde...
PESTO SOSU TARİFİ MALZEMELERİ
6 diş sarımsak
Deniz tuzu
100 gram çam fıstığı
100 gram parmesan peyniri
Karabiber
2 su bardağı zeytinyağı
2 demet fesleğen
4 çay kaşığı tuz
PESTO SOSU NASIL YAPILIR?
Fesleğeni yıkayıp yaprağı dallarından ayırın.Yaprakları kurulamayı unutmayın. Parmesan peynirini rendeleyin.
Fıstığı karamel rengine gelinceye kadar ateşte kavurduktan sonra soğuması için bekletin.
Zeytinyağı, sarımsak, tuz, biber, fesleğen, fıstık ve parmesan peynirini önce karıştırın. Sonra blenderdan geçirin. Pesto sosunuz hazır... Afiyet olsun...
PESTO SOSU NERELERDE KULLANILIR?
Pesto sosunu makarna, pizza, kanepe, salata ve ızgaralarda kullanabilirsiniz.