Pesto sosu nasıl yapılır? Pesto sosu nerelerde kullanılır?

Pesto sosu fesleğen, parmesan peyniri ve zeytinyağı ile yapılan güzel bir lezzettir. Sofranızda birçok yemekte ve salatalarda kullanabileceğiniz pesto sosu tarifi haberimizde...



PESTO SOSU TARİFİ MALZEMELERİ

6 diş sarımsak

Deniz tuzu

100 gram çam fıstığı

100 gram parmesan peyniri

Karabiber

2 su bardağı zeytinyağı

2 demet fesleğen

4 çay kaşığı tuz

PESTO SOSU NASIL YAPILIR?

Fesleğeni yıkayıp yaprağı dallarından ayırın.Yaprakları kurulamayı unutmayın. Parmesan peynirini rendeleyin.

Fıstığı karamel rengine gelinceye kadar ateşte kavurduktan sonra soğuması için bekletin.

Zeytinyağı, sarımsak, tuz, biber, fesleğen, fıstık ve parmesan peynirini önce karıştırın. Sonra blenderdan geçirin. Pesto sosunuz hazır... Afiyet olsun...

PESTO SOSU NERELERDE KULLANILIR?

Pesto sosunu makarna, pizza, kanepe, salata ve ızgaralarda kullanabilirsiniz.