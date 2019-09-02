Şeker hastaları için eşsiz bir meyve: Pepino

Pepino ülkemizde son 5 yıldır üretilmeye başlanan ve şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir meyvedir. Sayısız faydası bulunan pepino, gelişim çağındaki çocukların tüketmesi gereken gıdalardandır. K vitamini bakımında da zengin olan pepino, kanın pıhtılaşmasını hızlandırır

PEPİNO NEDİR?

Son yıllarda Türkiye’de yetiştirilen pepino, kavun, muz ve ananasa benzeyen tadıyla büyük ilgi görüyor. Görünümü kavuna benzeyen meyve, içerdiği yüksek potasyum oranı nedeniyle kan şekerini düşürüyor ve barındırdığı A, B ve C vitaminleri ile kanser ve kalp krizine karşı koruma sağlıyor. Kanser hücrelerinin yok olmasında büyük etki sağladığı ve kolesterolü düşürdüğü bildirilen pepino, hücre yenileyici özelliğiyle çocukların gelişiminde, C vitamini deposu olma özelliğiyle vücut direncini artırmada, kalsiyum bakımından zenginliğiyle ağrıların giderilmesinde de etki sağlıyor.

Ayrıca pepino, böbrek kumunda etkili olduğu kadar anemi hastalarına fayda sağlıyor. Cinsel duyguları veya isteği uyaran etkisi de bulunan pepinonun, uyku düzenini dengede tutması, menopoz döneminde yaşanan psikolojik sorunlarda olumlu etki yapması ve içerisinde K vitamini bulunduğundan kanın pıhtılaşmasını da kolaylaştırıyor. Çocuklarda kemik gelişimi sağlayan pepino, cilt bakımı içinde kullanılabiliyor. Bunların yanı sıra pepinonun; şeker hastalıkları, parkinson hastalığı, dalak yetmezliği (tromoksin), bağırsak kanseri, gen hastalığı, mide rahatsızlığı, anemi (kansızlık) hastalığına iyi geldiği söyleniyor.

PEPİNONUN FAYDALARI NELERDİR?

Anemi hastalarını tüketmesinin önerildiği pepino meyvesi, böbrek kumunda bir hayli faydalı. Cinsel duyguları veya isteği uyaran etkisi de bulunan pepinonun, uyku düzenini dengeleyerek, menopoz döneminde yaşanan psikolojik sorunları gidermede olumlu bir etkisi bulunuyor.

İçerisinde K vitamini sayesinde kanın pıhtılaşmasını kolaylaştıran bu tropikal meyvenin faydalı olduğu rahatsızlıklar ise şöyle sıralanıyor:

Diyabet

Kemik erimesi

Dalak yetmezliği

Bağırsak kanseri

Gen hastalıkları

Mide rahatsızlığı

Kansızlık hastalığı

Hemofili hastalığı

Kilo problemleri

PEPİNO ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİĞİ

Dünyada üretimi yapılan başlıca çeşitleri Schmidt, Kawi, Suma, Asca, Lincoln, Gold, Golden Litestipe, Miski. Ülkemizde üretimi yapılan çeşidi ise miski. Ağırlığı 40 – 50 gramdan 1300 grama kadar değişen meyve genellikle 150 – 600 gram arasında. Ve ortasında çekirdek, tohum bulunmayan meyvenin tamamı yenilebiliyor.

PEPİNO NASIL YETİŞTİRİLİYOR?

Pepino fidesi ile üretilen meyveye, belli bir büyüklüğe ulaşıncaya kadar bol su verilmesi ve olgunlaşma döneminde su oranının azaltılması gerekiyor. Bol güneş ve temiz hava ile beslenen bu tropikal meyveyi güneş alan açık balkonlarda da yetiştirmek mümkün. Meyvelerinin büyüklükleri çeşitlerine ve uygulanan kültürel işlemlere göre farklılık gösteriyor.

PEPİNO MEYVESİ BESİN DEĞERLERİ

Şeker: 5,7 gr.

Protein: 1-0,4

Yağ: 1

Hemiselilöz: 5

Sitrik Asit: 04-0,10

Vitamin C: 112 mg

Potasyum: 111 mg

Kalsiyum: 13 mg

Fosfor: 13 mg

Sodyum: 2,6 mg

Magnezyum: 3,1 mg

Klor: 1,1 mg

PEPİNO NASIL YENİR?

Lezzeti ülkemizde oldukça beğenilen bu meyve taze olarak tüketildiği gibi genelde meze olarak, dondurma ile birlikte ve karışık meyve salatalarında garnitür olarak kullanılabilir.