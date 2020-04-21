Pelin otu neye iyi geliyor? Pelin otunun faydaları nelerdir?

Pelin otunun faydaları merak ediliyor. Koronavirüse karşı Covid Organics isimli şifalı otların bulunduğu bir ilaç geliştirildi. Bu bitkisel ilacın içinde "pelin otu" olarak bilinen artemisia bitkisi de yer alıyor. Madagaskar tarafından tanıtılan bu ilacın ardından Türkiye’de pelin otu olarak bilinen bitki nerelerde yetişiyor? Pelin otu neye iyi geliyor? gibi soruların cevabı merak edilmeye başlandı. İşte pelin otu hakkında merak edilen detaylar…

PELİN OTU NEREDE YETİŞİYOR?

Bitkinin anavatanı Portekiz’dir. Türkiye’nin Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgesinde yabani olarak yetişir. Bahçe tarlalarda yetiştirmek mümkündür. Asya’nın ılıman bölgeleri ile Avrupa’da yetişir.

PELİN OTU TARİHİ

Pelin otu türlerinin muhtemelen Türkistan’dan dünyaya yayıldığı iddia edilmektedir. Tarihte ilk defa eski Mısırlılar, Romalılar ve Çinliler tarafından kullanıldığı ve sonra diğer ülkelerin kullanmaya başladığı ve en nihayet Amerika’ya götürülen bitkinin orada kısa sürede yabanileşerek yayıldığı bilinmektedir. Almanca BeifuB diye anılması yorgun ayaklara canlılık, derman verdiği inancından ileri gelmektedir. Bu nedenle ayağın yanında anlamına gelen BeifuB ismi ile anılır.

NASIL YETİŞİR?

Haziran’dan Eylül’e kadar toplanarak kurutulur ve kavanozlarda muhafaza edilir. Kökleri söküldükten sonra yıkanmaz, fırça ile köklerindeki topraklar temizlendikten sonra işlenir. Bitkinin şifalı kısmı yaprak veya çiçekleri ise asla Güneş altında kurutulmaz ve mutlaka gölgede kurutulmalıdır. Ayrıca örneğin bitki 5 günde kurudu ise, 2 gün daha kurumada bırakmak mahzurludur, çünkü birleşimindeki eterik yağları kaybettiğinden kalitesi düşer. Sadece bitki kökleri Güneş’te kurutulur ve kurur kurumaz hemen paketlenip depolanması gerekir. Şifalı bitkilerin Aktarlarda açıkta satılması kalitesini kısa sürede düşürür ve etkisini oldukça azaltır.

PELİN OTU NEYE İYİ GELİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgiye göre mide bağırsak rahatsızlıklarından kolit, ishal, kabızlık, kramplar, sindirim zafiyeti, mide ve safra salgı yetersizliği, karaciğer yağlanmasına karşı kullanılır. Ayrıca histeri, sara, bağırsak kurtları ve solucanlar, sürekli kusma, bayanlarda adet bozukluklarına karşı kan dolaşımını artırıcı ve teskin edici olarak kullanılır. Halk arasında; sindirim sistemi hastalıklarından iştahsızlık, mide ülseri, yanma ve ekşime, düzensiz adet halleri kokuşmaları, yorgun ayaklar, kadın hastalıkları, uyku rahatsızlıkları, kansızlık, iştahsızlık, tıkanma, şişkinlik, anasiditet (mide asidi yokluğu) mide asidi hafifliği (subasiditet) ve bağırsak solucan ve kurtlarına karşı kullanılır. Homeopati’de; başta saraya, ayrıca kekeleme, uyku rahatsızlıkları ve çırpıntıya karşı kullanılır. Antibiyotik, fungisid (mantarları söktürücü), krampları çözücü, safra artırıcı, teskin edici, tonik, sinirleri güçlendirici, iltihapları önleyicidir.