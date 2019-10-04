Pekmezli pelte nasıl yapılır? Pekmezli peltenin özel tarifi

Ülkemizin dört bir yanı güzellikler ve güzel tarifler ile dolu. Herkes bu güzelliklerden olan “Pekmezli pelte nasıl yapılır?” sorusunu araştırmaktadır. Sofralarını farklı bir lezzet ile süslemek isteyen hanımlar “Pekmezli pelte nasıl yapılır?” merak etmektedirler. Pekmezli peltenin yapılış şekli öğrenilmek isteniyor. Haberimizin devamında pekmezli pelte tarifini bulabilirsiniz.

PEKMEZLİ PELTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı pekmez

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı un

1 çay bardağı fındık veya ceviz

PEKMEZLİ PELTE TARİFİ YAPILIŞI

Ceviz hariç tüm malzemeler karıştırılır. Ocakta puding kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişirilir. Kâselere doldurulur. Soğuyunca yemeye hazır olur. 1- 2 saat sonra daha lezzetli olur. Afiyet olsun.

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