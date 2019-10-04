Pekmezli pelte nasıl yapılır? Pekmezli peltenin özel tarifi
“Pekmezli pelte nasıl yapılır?” merak edilen sorular arasında geliyor. Ülkemizin eşsiz kentlerinden olan Nevşehir yöremize ait Pekmezli pelte son günlerde adını sıkça duyduğumuz bir lezzet oldu. Evinde bu lezzeti denemek isteyenler, Pekmezli peltenin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında pekmezli peltenin özel tarifini bulabilirsiniz.
Ülkemizin dört bir yanı güzellikler ve güzel tarifler ile dolu. Herkes bu güzelliklerden olan “Pekmezli pelte nasıl yapılır?” sorusunu araştırmaktadır. Sofralarını farklı bir lezzet ile süslemek isteyen hanımlar “Pekmezli pelte nasıl yapılır?” merak etmektedirler. Pekmezli peltenin yapılış şekli öğrenilmek isteniyor. Haberimizin devamında pekmezli pelte tarifini bulabilirsiniz.
PEKMEZLİ PELTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1 su bardağı pekmez
- 3 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 tatlı kaşığı un
- 1 çay bardağı fındık veya ceviz
PEKMEZLİ PELTE TARİFİ YAPILIŞI
Ceviz hariç tüm malzemeler karıştırılır. Ocakta puding kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişirilir. Kâselere doldurulur. Soğuyunca yemeye hazır olur. 1- 2 saat sonra daha lezzetli olur. Afiyet olsun.
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