Tatlı krizi gelenlere ev usulü çözüm: Pekmez helvası tarifi

Pekmez helvası insan sağlığı için çok yararlı bir tariftir. Bu nedenle sık sık yapımı tercih edilir. İşte pekmez helvası nasıl yapılır ve pekmez helvası tarifi…

20 Ağustos 2019 Salı 10:15
20 Ağustos 2019 Salı 10:15
Tatlı krizi gelenlere ev usulü çözüm: Pekmez helvası tarifi

Pekmez kan yapmasıyla bilinen yararlı bir besin olarak sıkça tercih edilmektedir. Pekmezi tek başına tüketmeyi sevmeyenler pekmez helvasını sık sık tercih etmektedir. Pekmez helvası pratik yapımıyla dikkat çekiyor. Pekmez helvası nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı ve pekmez helvası tarifi...

MALZEMELER

•    2 su bardağı un

•    ½  su bardağı eritilmiş tereyağı

•    1 su bardağı su

•    1,5 su bardağı pekmez

•    ½  su bardağı iri çekilmiş ceviz (fındık kullandım.)

YAPILIŞI

Tereyağı ve un bir tencereye alınarak un hafif pembeleşinceye kadar kavrulur. Pekmez ve su ayrı bir kapta karıştırılır. Azar azar tencereye eklenerek, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırılır ve 10 dakika kadar pişirilir. Ceviz eklenip karıştırılır. Helva sıcakken kaşıkla şekil verilip servis tabağına yerleştirilir. Ilık olarak servis yapılır. Afiyet olsun.

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