Kusursuz makyaj için peeling şart!

Sağlıklı bir cilde sahip olmak isteyen kadınların sıkça araştırdığı konu peeling nedir ve ne işe yarar konusunu merak etmektedir. Düzenli aralıklarla cildine bakım yapan kadınlar daha pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde kavuşmuş olur. Işıltılı bir cilde sahip olmak isteyen kadınlar için en önemli şey düzenli ve doğru bir şekilde cildine bakmaktır.

Peeling bu noktada kadınların en çok araştırdığı yöntem diyebiliriz.

PEELİNG NEDİR, NE İŞE YARAR? EVDE PEELİNG NASIL YAPILIR ?

Peeling yaparak cildi çeşitli nedenlerle meydana gelen kirden ve siyah noktadan arındırmak mümkündür. Cilde düzenli aralıklarla uygulayarak canlılık ve nem kazanmasını sağlayabilirsiniz. Bu makalede peeling nedir, peeling ne işe yarar, peeling faydaları nelerdir, peeling maske tarifleri, peeling çeşitleri nelerdir gibi pek çok sorunun cevabını bulacaksınız. Peeling, ciltteki ölü deriyi temizleme ve cildi kirden arındırma işlemi olarak tanımlanabilir. Zamanla canlılığını yitiren cildin en üst tabakasında ölü deriler, siyah noktalar, lekeler ve kir yer alır. Cildi bunlardan arındırarak sağlığını korumak ve cilde canlılık kazandırmak gerekir. Bu nedenle düzenli aralıklarla yapılması tavsiye edilir ancak çok sık yapılması doğru değildir. Peeling uygulamasının çok sık yapılması cildin tahriş olmasına neden olur. Peeling, ciltteki ölü deriyi uzaklaştırarak kan akışının hızlanmasını ve cildin canlanmasını sağlar. Özellikle makyaj sonrası meydana gelen ve çevre kirliliğinin de neden olduğu cilt kirleri ve cilt lekeleri bu uygulama sayesinde ortadan kaldırılır.

Cilde düzenli aralıklarla peeling uygulamak, cildin nemlendiricileri daha etkili bir şekilde almasına da yardımcı olur. Uygulama sonrası cilde uygulanan makyaj bile oldukça etkileyici olmaktadır.

PEELİNG ÇEŞİTLERİ NELERDİR ?

3 çeşit peeling vardır. Bunlar yüzeysel peeling, orta derinlikte peeling ve derin peeling olarak sınıflandırılır. Yüzeysel peeling de derinin üst tabakasındaki cansız deri ortadan kaldırılır. Orta derinlikteki peeling de cilt lekelerinin azalması mümkün olur. Derin peeling işleminde ise siyah noktalar ve sivilce lekeleri yok edilerek bu tip istenmeyen kusurlar da ortadan kaldırılabilmektedir.

PEELİNG NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

Peeling işlemi cildin yumuşadığı zamanlarda yapılmalıdır. Bu da en iyi peeling işleminin duş sonrası yapılması gerektiği anlamına gelir. Sıcak suyun etkisiyle yumuşayan ve kabaran deriler peeling uygulaması sayesinde kolayca uzaklaştırılabilir.

PEELİNG UYGULAMASINDA YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER

Bu işlem göz çevresine uygulanmamalıdır! Buradaki deri oldukça hassastır ve peeling işlemi göz çevresini yıpratır. Dudak kenarlarına da fazla peeling uygulaması yapmamak gerekir. Bu uygulamasında herhangi bir ürün kullanımı mümkündür. Peeling ürünlerinin yapısı pütürlüdür. Böylece üstteki ölü derinin tahriş olarak ciltten ayrılmasını sağlar. Ürün yerine kese kullanımı da mümkündür. Yavaş ve dairesel hareketler yaparak ölü deri vücuttan uzaklaştırılır. İşlemi uygulamadan önce peeling ürününü kolda denemekte fayda vardır. Böylece cildin alerjik reaksiyon verip vermeyeceği daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkar.

PEELİNG FAYDALARI NELERDİR?

Peeling işlemi, cildin temizlenmesinde ve canlılık kazanmasında etkilidir. Ölü hücrelerin vücuttan atılmasını sağlar. Böylece kişiye tazelik ve parlaklık kazandırır. Ayda 1 ya da 2 defa uygulamak yeterli olacaktır. Çok kuru ciltlerin daha seyrek aralıklarla uygulaması gerekir.

PEELİNG ZARARLARI NELERDİR?

Peeling işleminin faydaları olduğu gibi yanlış uygulama sonrası zararları da olabilmektedir. Öncelikle kimyasal ürünler yerine doğal ürünleri tercih etmek gerekir. Uygulama esnasında sert hareketlerden kaçınmak gerekir. Aksi takdirde ciltte kızarma, yanma ve tahriş gibi problemler ortaya çıkabilir.

Kişinin kendi cilt tipine uygun bir peeling ürünü seçmesi gerekir. Özellikle kuru cilt yapısına sahip kişilerin cildi yıpratmayan peeling ürünleri tercih etmesi gerekmektedir. Dudak ve göz çevresine bu uygulama yapılmamalıdır. Sivilceli cilde yapıldığı takdirde sivilcelerin yayılma ihtimali vardır. Çok sık aralıklarla uygulamak cildi yıpratır.

EVDE PEELİNG NASIL YAPILIR?

Evde doğal ürünlerle ve oldukça sağlıklı peeling ürünleri hazırlamak mümkündür. Sizler için aşağıda ev yapımı doğal peeling tariflerini derledik.

1.Elma Sirkesi Peeling Tarifi

Malzemeler:

2 tatlı kaşığı elma sirkesi

3 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

3 – 4 yemek kaşığı sıcak su

Uygulama:

Yulaf ezmesi cam bir kaseye alınır ve üzerine sıcak su eklenir. Eklenen sıcak su yulaf ezmesini geçecek kadar olmalıdır. Yulaflar yumuşadıktan sonra içerisine bal ve elma sirkesi ilave edilir. Daha sonra problemli cilde dairesel hareketlerle uygulanır ve ölü derilerin soyulması sağlanır. Bu şekilde 15 – 20 dakika kadar bekledikten sonra cilt temizlenir. Yulaf ezmesi ciltteki ölü derilerin uzaklaştırılmasında etki ederken, elma sirkesi de cildin temizlenmesinde ve nemlenmesinde rol oynar.

2.Badem Yağı Peeling Tarifi

Malzemeler:

1 çay kaşığı baden yağı

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı kahve telvesi (ıslatılmış kahve)

Uygulama:

Kahve fincanı dibindeki kahve telvesi ile badem yağı karıştırılır. Ardından yoğurt ilave edilir ve tekrar karıştırdıktan sonra el yardımıyla cilde dairesel hareketlerle uygulanır. Cilde ölü deriden arındırdıktan sonra soğuk suyla yıkayıp kurulamak gerekir.

3.Toz Şeker Peeling Tarifi

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı gül suyu

Uygulama:

Tüm malzemeler cam bir kasede iyice karıştırılır ve daha sonra cilde masaj yapar gibi dairesel hareketlerle uygulanır. 10 dakika sonra cilt soğuk suyla yıkanarak temizlenir.

4.Limon Peeling Tarifi

Malzemeler:

1 limon

1 yemek kaşığı yoğurt

2 tatlı kaşığı mısır unu

Uygulama:

Limonun kabukları rendelenir ve yoğurtla karıştırılır. Ardından mısır unu ilave edilir. Homojen kıvama gelen karışım cilde sürülür ve 15 dakika bekletilir. Daha sonra soğuk suyla yıkanır ve temizlenir.

Limon, bol miktarda antioksidan içeren bir meyvedir. Böylece cildin canlanmasına ve kan akışının hızlanmasına yardımcı olur.