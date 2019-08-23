Türk Mutfağının büyüğü: Pazı sarması tarifi

Farklı tarif arayışı olanlar için pazı sarması oldukça uygun bir yemek çeşididir. Ev hanımları da bu yemeği sıkça tercih ediyor. Misafir sofralarını da süsleyen pazı sarmasının tarifini sizin için derledik…

PAZI SARMASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Çorbası için;

2 demet pazı

2 soğan

2 diş sarımsak

Zeytinyağı

1 domates

1 kaşık domates salçası

1 bardak bulgur

Yarım bardak pirinç

1 bardak su (sıcak)

3 kaşık nar ekşisi

1 demet maydanoz

Nane

1 küp şeker

Sumak

Tuz

Karabiber

Sosu için;

2 bardak su (Sıcak)

Yarım kaşık biber salçası

Zeytinyağı

Yarım limon

Tuz

PAZI SARMASININ TARİFİ

Öncelikle tüm pazı yapraklarını tek tek koparım bol suda yıkayın. Sap kısımlarını ve yırtık yaprakları tencerenin dip kısmına koyabilirsiniz. Kalan sağlam yaprakları kaynar suya batırıp 1 dakika kadar bekletin. Başka bir kabın içinde soğan ve sarımsakları küp küp doğrayın. Pirinçleri ve bulgurları yıkayıp süzün. Ardından maydanozları ince doğrayın. Domatesleri de rendeleyin. Geniş bir tencereye soğan ve sarımsakları kavurun. Ardından domatesleri koyun. Daha sonra şekerini koyun. Biraz karıştırdıktan sonra salçasını da ekleyin. En son pirin ve bulgurlarla birlikte baharatlarını ve nar ekşisini de ekledikten sonra biraz su koyup kısık ateşte pişirin.

Pirinçler çok yumuşamadan ocaktan alın. Daha sonra maydanozlarını ekleyip karıştırın. Pazı yapraklarını damarlar üstte kalacak şekilde serin ve bir bıçak yardımı ile damarları ezin. Harçtan bir parça alıp sarın. Yırtık yaprakları sardığınız tencereye dizin. Tüm harç bitene kadar bu işlemi yapın. Bir başka yerde sosunu hazırlamak için malzemelerin hepsini karıştırın. Dizdiğiniz yaprakların üzerine dökün. Üzerine bir tabak koyup tencereyi kapatın.30 dakika kadar pişirin. Ilık servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.