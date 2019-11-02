Patlıcanlı çöp kebabı nasıl yapılır? Patlıcanlı çöp kebabı tarifi

Gaziantep bölgesinin nadide lezzetlerinden olan çöp kebabı herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Patlıcanlı çöp kebabı nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü patlıcanlı çöp kebabı her yörece sevilen bir lezzettir. Patlıcanlı kürdan kebabının özel tarifini bulabilirsiniz.

PATLICANLI KÜRDAN KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

• 1 kg çekirdeksiz kemer patlıcan

• 2 adet domates

• 3-4 adet sivri biber

• Patlıcanları kızartmak için yeteri kadar sıvı yağ

KÖFTESİ İÇİN

• 500 kg orta yağılı dana kıyma

• Yarım su bardağı galeta unu

• 1 adet kuru soğan

• 2-3 diş sarımsak

• 1 adet yumurta

• 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 tatlı kaşığı kimyon

• 1 tutam kıyılmış maydanoz

• Yeteri kadar tuz

SOSU İÇİN

• 1 çorba kaşığı domates salçası

• 1 tatlı kaşığı biber salçası

• 1 su bardağı sıcak su

• Patlıcanlı Kürdan Kebabı Hazırlanışı

Patlıcanlı kürdan kebabı hazırlığımıza ilk olarak patlıcanları alaca olacak şekilde soyarak başlayalım. Ardından soyulan patlıcanları boylamasına dört eşit parçaya bölerek keselim ve uzun uzun kesilen patlıcanları tuz ilave edilmiş suyun içine alarak acısının çıkması için beklemeye bırakalım. Daha sonra patlıcanlı kürdan kebabının köftelerini hazırlamak için karıştırma kabımıza yarım kg kıymayı ekledikten sonra üzerine 1 adet kuru soğan ve 3-4 diş sarımsakların kabuklarını soyarak rendenin ince gözü ile rendeden geçirelim. Ardından köfte harcımızın üzerine 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı dolusu kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, Yarım su bardağı galeta unu ve yeteri kadar tuz ilave ederek köfte harcımızı yoğurmaya başlayalım. İyice yoğrularak kıvam alan köfte harcımız dan ceviz büyüklünde parçalar kopartıp avuç içimizle yuvarlayarak üzerine bastırıp yuvarlak köfteler hazırlayalım. Tüm köfte harcı bitinceye kadar aynı şekilde hazırladığımız köfteleri bir kenarda beklemeye bırakalım.

Ardından tuzlu suda beklettiğimiz patlıcanların sularını süzdürüp bol suda yıkadıktan sonra kağıt havlu yardımıyla kurulayarak kızartmak için hazır hale getirelim. Kızartma tavaya yeteri kadar sıvı yağ ilave ederek ocağa alarak yağı ısınmasını sağladıktan sonra patlıcanları yağın içine alarak arkalı önlü kızartarak uygun bir kabın içine alalım. Patlıcanların tamamını aynı şekilde kızarttıktan sonra önceden hazırladığımız köfteleri de aynı şekilde arkalı önlü hafifçe kızartarak bir kabın içine alalım.

Patlıcanlı kürdan kebabının kızarma işlemleri tamamlandıktan sonra kızartılan patlıcanlardan bir tanesini tezgahımızın üzerine koyup diğer bir adet kızartılmış patlıcanı ilk parçanın üzerine artı şeklinde yerleştirdikten sonra tam ortasına bir adet köfte yerleştirerek patlıcanların kalan kısımları ile köfteyi sararak kapatıp üzerini sabitleştirmek için kürdan batıralım. Tüm patlıcan ve köfteler tamamlanıncaya kadar aynı işlemleri uyguladıktan sonra hazırladığımız patlıcanlı kürdan kebapları fırın kabımıza döşeyerek yerleştirelim. Ardından domates ve sivri biberleri iri dilimler şeklinde doğrayarak kebabın üzerindeki kürdanların üzerine bir domates bir adet biber şeklinde batırarak geçirelim. Kürdan kebabımızın sosu için uygun bir kasenin içine 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası ve yeteri kadar tuz ilave ederek salçaları 1 su bardağı sıcak su yardımıyla ezerek sos şekline getirerek kürdan kebaplarının üzerinden gezdirerek dökelim. Fırınımızı önceden 200 derece ısıttıktan sonra hazır hale gelen patlıcanlı kürdan kebabını fırına vererek yaklaşık olarak 20 dakika kadar pişirdikten sonra fırından çıkartıp sıcak olarak servis yapalım.