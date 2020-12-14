Patlıcanlı ara sıcak tarifi! Patlıcanlı ara sıcak nasıl yapılır?

Patlıcanlı ara sıcak tarifleri araştırılıyor. Birçok yemeğin yanına yakışan patlıcanı kızartarak ve soslarla renklendirerek sofranıza ara sıcak yapabilirsiniz. İşte patlıcanlı ara sıcak tarifler...



PATLICANLI ARA SICAK TARİFİ



1 adet patlıcan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Fesleğen

Rendelenmiş kaşar peyniri

Sosu için

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

2 su bardağı doğranmış domates (menemen de kullanabilirsiniz)

Kekik, pul biber

Tuz ve çok az şeker

PATLICANLI ARA SICAK TARİFİ

Öncelikle patlıcanları soyun ve halka halka doğrayın. Üzerlerine tuz serpin. 30 dakika bekletin.

Patlıcanlar beklerken sosu hazırlayın. Zeytinyağını tavaya alın, sarımsakları ekleyin. Ardından domatesleri, kekiği ve pul biberi ekleyin. Biraz tuz ve çok az da şeker ilave edin. Kıvam katı hale gelince sosu ocaktan alın.

Dinlenen patlıcanların kağıt havlu ile suyunu alın. Kızartın. Fakat çok öldürmeyin. Kızaran patlıcanları borcama veya tepsiye alın. Patlıcanların üzerine domates sosunu dökün. Peynirli karışımdan bolca üzerlerine yerleştirin ve fesleğenle isteğe göre süsleyin. 6-7 dakika peynirler eriyene kadar tekrar fırınlayın. Patlıcanlı ara sıcak hazır. Afiyet olsun...