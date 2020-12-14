Patlıcanlı ara sıcak tarifi! Patlıcanlı ara sıcak nasıl yapılır?
Patlıcanla yapılan ara sıcak tarifleri sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Evdeki menemenlerinizle patlıcanlı ara sıcak yapmaya ne dersiniz? İşte lezzetli tarifin püf noktası...
Patlıcanlı ara sıcak tarifleri araştırılıyor. Birçok yemeğin yanına yakışan patlıcanı kızartarak ve soslarla renklendirerek sofranıza ara sıcak yapabilirsiniz. İşte patlıcanlı ara sıcak tarifler...
PATLICANLI ARA SICAK TARİFİ
1 adet patlıcan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Fesleğen
Rendelenmiş kaşar peyniri
Sosu için
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
2 su bardağı doğranmış domates (menemen de kullanabilirsiniz)
Kekik, pul biber
Tuz ve çok az şeker
PATLICANLI ARA SICAK TARİFİ
Öncelikle patlıcanları soyun ve halka halka doğrayın. Üzerlerine tuz serpin. 30 dakika bekletin.
Patlıcanlar beklerken sosu hazırlayın. Zeytinyağını tavaya alın, sarımsakları ekleyin. Ardından domatesleri, kekiği ve pul biberi ekleyin. Biraz tuz ve çok az da şeker ilave edin. Kıvam katı hale gelince sosu ocaktan alın.
Dinlenen patlıcanların kağıt havlu ile suyunu alın. Kızartın. Fakat çok öldürmeyin. Kızaran patlıcanları borcama veya tepsiye alın. Patlıcanların üzerine domates sosunu dökün. Peynirli karışımdan bolca üzerlerine yerleştirin ve fesleğenle isteğe göre süsleyin. 6-7 dakika peynirler eriyene kadar tekrar fırınlayın. Patlıcanlı ara sıcak hazır. Afiyet olsun...