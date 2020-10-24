Patlıcan yemeklerinde doyumsuz lezzet: Mıcırık aşı

"Bugün ne pişirsem" diye düşünenler yöresel lezzetleri araştırıyor. Gaziantep'in "Mıcırık aşı" yemeğini denemeye ne dersiniz? İşte Gaziantepli ustalardan mıcırık aşı tarifi...



AA'da yer alan habere göre dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan Gaziantep'in, kış aylarının damak lezzetlerinden olan "mıcırık aşı" sofralarda yerini almaya başladı.

Gazianteplilerin yazın hazırladıkları kurutmalık patlıcanların "börk" denilen tepe kısımlarıyla özellikle sonbahar ve kış aylarında yapılan "mıcırık aşı" damaklarda eşsiz bir lezzet bırakıyor.

ÖNCE PATLICANLAR HAZIRLANIYOR

Gaziantep mutfağının vazgeçilmezlerinden kuru dolma yapımında kullanılan patlıcanlar, büyük bir özenle oyulup ipte kurutulurken "börk" olarak adlandırılan tepe kısımları da küçük parçalara ayrılıp güneşte kurutuluyor. İçinde kurutulmuş patlıcan, kuru biber, kuru domates, pirinç, tereyağı, sarımsak, soğan, salça, limon tuzu ve baharatlar bulunan bu yemek, lezzetiyle damakları şenlendiriyor.

Mutfak Sanatları Merkezi şeflerinden Cuma Kaplan, patlıcanların tepe kısımlarının çöpe atılmayarak "mıcırık aşı" olarak değerlendirildiğini belirtti.

MICIRIK AŞI NASIL YAPILIR?



"Gaziantepliler meyve sebzeleri israf etmemeye çalışır. Patlıcanın içini, dışını, sapını kullanarak yemek yaparlar. Bunlardan biri de mıcırık aşı" diyen Kaplan, yemeğin yapımını şöyle anlattı: