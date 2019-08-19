Hafif ve lezzetli patlıcan silkme tarifi

Ege bölgesinin nadide lezzetlerinden olan patlıcan silkme birçok kişinin severek yediği yöresel bir lezzettir.

PATLICAN SİLKMESİ ZEYTİNYAĞLI

İster sıcak isterseniz de soğuk bir şekilde tüketebileceğiniz, zeytinyağlı tarifleriniz arasına bir yenisini ekleyeceğiniz patlıcan silkme sizlerde tam not almaya başaracak harika bir lezzet.

İçerisine su eklemeden sebzelerin suyu ile pişen patlıcan silkme yapımı kolay bir tariftir. Herkesin temin edebileceği malzemelerle çok fazla zamanınızı almadan yapabilirsiniz. Tercihe göre üzerine yoğurt koyabilirsiniz.

Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

PATLICAN SİLKMESİ ZEYTİNYAĞLI (VİDEOLU) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1/2 (yarım) kilo patlıcan

2 adet çarliston biber

1 adet orta boy kuru soğan

4 veya 5 diş sarımsak

5 veya 6 adet domates (Domatesin büyüklüğüne göre değişir bol domatesli olması daha uygundur)

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

İlk önce patlıcanları çizgi çizgi soyalım sonra 2 santim uzunluğunda bir parmak kalınlığında doğrayın resimdeki gibi sonra tuzlu suya koyup bekletelim. Sonra soğanları yemeklik doğrayalım biberleri yemeklik doğrayalım sarımsağı küçük küçük doğrayalım. Tencereye ilk önce soğanı sarımsağı sonra biberleri patlıcanları en üste domates rendesini ilave edelim üstüne şekeri tuzu serpelim üstüne Zeytinyağını gezdirelim ve tencerenin kapağını kapatıp ocağa alalım. Ocağın altını açalım, yemek biraz fokurdadığı zaman ocağın altını kısalım ama yemeği hiç karıştırmayalım. Kaşık sokmayın, arada tencerenin kapağını bir havlu veya bez ile kulplarından da tutarak tencereyi silker gibi sallıyoruz yemek bu şekilde karışıyor. Yemeğe artı su ilave etmiyoruz çünkü patlıcan suyunu salıyor domatesin de suyu yetiyor bu şekilde arada karıştırarak tencerenin kapağı kapalı şekilde ocağında altı kısık şekilde yemeğinizi pişmeye bırakın. Arada çatalla patlıcanları kontrol ederek yemeğin pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Yemeğinizi piştikten sonra ister sıcak olarak ister soğuk olarak servis edebilirsiniz iki türden yenebilir.

NOT: Yemeği yoğurt ile de servis edebilirsiniz yani yemeği servis tabağına aldığınızda üzerine yoğurt koyarak yiyebilirsiniz.

PATLICAN SİLKMESİ PÜF NOKTASI

Patlıcanları tuzlu suda bekleterek acısının çıkmasını sağlamalısınız.

PATLICAN SİLKMESİ YANINA NE GİDER?

Patlıcan silkmesi yanına pirinç pilavı yapabilirsiniz.

Aynı şekilde bulgur pilavı da zeytinyağlı patlıcan silkmeniz için uygun bir seçim olabilir.

Patlıcan silkmenizin yanına fırında makarna yapabilirsiniz.

Cacık ya da mevsim salatası ve sıcacık bir çorba ile menünüzü zenginleştirebilirsiniz.

PATLICAN SİLKME KALORİ