Türk Mutfağının unutulmazları: Patlıcan çentme

Denizli bölgesinin nadide lezzetlerinden olan patlıcan çentme herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Patlıcan çentme nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü patlıcan çentme her yörece sevilen bir lezzettir. Patlıcan çentme nasıl yapılır? Aslında çok kolay ve pratiktir.

DENİZLİ PATLICAN ÇENTME TARİFİ

Doğal güzellikleri ile ünü dünyaya duyulan Denizli, turizmin göz bebeğidir. Her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği Pamukkale adeta bir doğa harikasıdır. Bu güzel kente gelip de yemeklerinden tatmadan gitmek olur mu? Tabi ki de olmaz… Denizli doğal güzelliklerinin yanında zengin bir mutfağa da sahiptir. Patlıcanla yapılan bir yemek tarifi vereceğiz.

GEREKEN MALZEMELER

2 adet patlıcan

2 adet domates

2 adet sivribiber

3 diş sarımsak

5-6 dal maydanoz

2 çorba kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: Öncelik olarak sırasıyla 2 adet patlıcanlarımızı, 2 adet domateslerimizi ve 2 adet biberlerimizi fırında iyice közleyelim. Daha sonra bıçakla hepsinin kabuklarını soyup iyice çentelim. Derin bir kabın içerisine koyalım. Ardından sarımsaklarımızı iyice havanda dövüp közlenmiş olan sebzelerimize ekleyip iyice karıştıralım. Sonra hazırlamış olduğumuz bu karışımımızı servis tabağına güzelce aktaralım. Üzerine ise incecik kıydığımız 6 dal maydanozlarımızı her yerine gelecek şekilde güzelce elimizle serpelim. En son olarak ise üzerine zeytinyağını iyice gezdirip lavaş ekmeği eşliğinde servise hazır hale getirelim.

Afiyet Olsun…