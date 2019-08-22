Türk Mutfağının unutulmazları: Patlıcan çentme

Denizli yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan patlıcan çentme sadece Denizli’de değil, birçok yörede sevilmektedir. Lezzetiyle ve pratik yapımıyla dikkat çeken patlıcan çentme, formuna dikkat edenlerin de dostu sayılır. Patlıcan çentme tarifi hakkında merak edilen her şey haberimizin detayında sizlerle…

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:43
22 Ağustos 2019 Perşembe 13:43
Türk Mutfağının unutulmazları: Patlıcan çentme

Denizli bölgesinin nadide lezzetlerinden olan patlıcan çentme herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Patlıcan çentme nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü patlıcan çentme her yörece sevilen bir lezzettir. Patlıcan çentme nasıl yapılır?  Aslında çok kolay ve pratiktir.

DENİZLİ PATLICAN ÇENTME TARİFİ

Doğal güzellikleri ile ünü dünyaya duyulan Denizli, turizmin göz bebeğidir. Her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği Pamukkale adeta bir doğa harikasıdır. Bu güzel kente gelip de yemeklerinden tatmadan gitmek olur mu?  Tabi ki de olmaz…  Denizli doğal güzelliklerinin yanında zengin bir mutfağa da sahiptir. Patlıcanla yapılan bir yemek tarifi vereceğiz.

GEREKEN MALZEMELER

  • 2 adet patlıcan
  • 2 adet domates
  • 2 adet sivribiber
  • 3 diş sarımsak
  • 5-6 dal maydanoz
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: Öncelik olarak sırasıyla 2 adet patlıcanlarımızı, 2 adet domateslerimizi ve 2 adet biberlerimizi fırında iyice közleyelim. Daha sonra bıçakla hepsinin kabuklarını soyup iyice çentelim. Derin bir kabın içerisine koyalım. Ardından sarımsaklarımızı iyice havanda dövüp közlenmiş olan sebzelerimize ekleyip iyice karıştıralım. Sonra hazırlamış olduğumuz bu karışımımızı servis tabağına güzelce aktaralım. Üzerine ise incecik kıydığımız 6 dal maydanozlarımızı her yerine gelecek şekilde güzelce elimizle serpelim. En son olarak ise üzerine zeytinyağını iyice gezdirip lavaş ekmeği eşliğinde servise hazır hale getirelim.

Afiyet Olsun…

ilgili yazılar
Sofranın assolisti: Ciğerli bulgur pilavı
Sofranın assolisti: Ciğerli bulgur pilavı
Rüyasında balık gören kişiyi neler bekliyor?
Rüyasında balık gören kişiyi neler bekliyor?
Hamilelikte hurma yemek doğumu kolaylaştırıyor!
Hamilelikte hurma yemek doğumu kolaylaştırıyor!
Doğru doktora gittiğinize emin misiniz?
Doğru doktora gittiğinize emin misiniz?
Soğan suyu ile regl döneminiz düzene girsin
Soğan suyu ile regl döneminiz düzene girsin
Kafaları karıştıran soru: Sakız yutmak zararlı mı?
Kafaları karıştıran soru: Sakız yutmak zararlı mı?
En Yeniler
Astım krizini tetikleyen 20 neden!
Astım krizini tetikleyen 20 neden!
Rüyasında balık gören kişiyi neler bekliyor?
Rüyasında balık gören kişiyi neler bekliyor?
Hamilelikte hurma yemek doğumu kolaylaştırıyor!
Hamilelikte hurma yemek doğumu kolaylaştırıyor!
Pamukkale pastası nasıl yapılır?
Pamukkale pastası nasıl yapılır?
Yaşam tarzlarını etkileyen sanat: De stijl!
Yaşam tarzlarını etkileyen sanat: De stijl!
Sofranın assolisti: Ciğerli bulgur pilavı
Sofranın assolisti: Ciğerli bulgur pilavı
Ciltteki sivilceleri yok ediyor: Kestane balı!
Ciltteki sivilceleri yok ediyor: Kestane balı!
Rüyasında gören şifa buluyor
Rüyasında gören şifa buluyor
Rezene çayı içen kadınlar bu dönemi kolay atlatıyor
Rezene çayı içen kadınlar bu dönemi kolay atlatıyor
Kafaları karıştıran soru: Sakız yutmak zararlı mı?
Kafaları karıştıran soru: Sakız yutmak zararlı mı?
Rüyasında gören zengin oluyor!
Rüyasında gören zengin oluyor!
Beyti kebabını evde yapmayı denediniz mi? İşte tarifi
Beyti kebabını evde yapmayı denediniz mi? İşte tarifi
Tangoya mı başlayacaksınız? İşte 10 farklı tango stili
Tangoya mı başlayacaksınız? İşte 10 farklı tango stili
Doğru doktora gittiğinize emin misiniz?
Doğru doktora gittiğinize emin misiniz?
Fin mitolojisi ile ilgili merak edilen bilgiler
Fin mitolojisi ile ilgili merak edilen bilgiler
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin