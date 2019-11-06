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  3. Patatesli biberli ekmek nasıl yapılır? İşte tarifi

Patatesli biberli ekmek nasıl yapılır? İşte tarifi

Patatesli biberli ekmek nasıl yapılır" İşte tarifi

“Patatesli biberli ekmek nasıl yapılır?” merak edilen lezzetler arasında geliyor. Hatay yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan biberli ekmek sadece Hatay’da değil, birçok yörede sevilmektedir. Yapımı zahmetli olsa da sofraları süsleyen patatesli biberli ekmek nasıl yapılır merak ediliyor.

Hatay bölgesinin nadide lezzetlerinden olan patatesli biberli ekmek herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Patatesli biberli ekmek nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü biberli ekmek her yörece sevilen bir lezzettir. Patatesli biberli ekmeğin özel tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MALZEMELER 

3 su bardağı lor peyniri 
1 tatlı kaşığı kimyon 
2 çorba kaşığı susam 
1 tatlı kaşığı pul biber 
1 çay kaşığı karabiber 
1 çay kaşığı kekik 
1 çay bardağı zeytinyağı(sıvı yağ) 
1 çorba kaşığı kırmızı biber 
1 çay kaşığı şeker 
1 tatlı kaşığı maya 
500 gr un 
1 su bardağı süt 
3 patates 

HAZIRLANMA ŞEKLİ 

Ilık sütün içine mayayı ve bir çay kaşığı şekeri koyun. Karıştırıp beş dakika tutun. Unun ortasını açın. Mayalı sütü boşaltın. Üzerine unu kenarlardan alarak yığın on dakika bekletin su ilave ederek yoğurun. Üzerine nemli bez örterek yarım saat bekletin. (İsterseniz hazır ekmek hamuru ile de yapılabilir.)

Patatesleri haşlayıp soyun. Ezerek püre haline getirin. Sıvıyağın yarısıyla birlikte mayalanan hamura ilave edip yoğurun. Üzerine nemli bir bez örtüp 15 dakika dinlenmeye bırakın. Bir kapta lor peyniri, tozbiber, kekik, karabiber, susam, kimyon, pul biber ve kalan sıvıyağı karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Başparmağınızla ortasını biraz çukurlaştırıp pide gibi açın ve hazırladığınız peynirli malzemeyi açılan yere yerleştirin. Malzeme bitinceye kadar pide şeklinde biberli ekmeğinizi hazırlayın. Hamurları yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 20-25 dakika pişirin. 


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