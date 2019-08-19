Patates yiyerek güzelleşin

Patatesin faydaları arasında; böcek ısırmalarına karşı kullanılması vardır. A,C, K, B6 ve E vitaminleri içermekte olan patates; folatlar açısından da zengindir. Patatesin sınırsız faydalarından bir diğeri ise cilt bakım ürünleri ve maskelerinde, saç ve sindirim sistemi sağlığında önemli derecede katkıda bulunmasıdır.

İŞTE PATATESİN FAYDALARI

Patates yer altında yumru kısmı yenilebilen bir besin maddesidir. Ayrıca patates bitkisinin yapraklarından da farklı yiyecekler sağlanmaktadır. Patates bütün yıl boyunca bulunabilir ve her ay hasat edilir.

Patates; pirinç, buğday ve mısırdan sonra dünyada en çok tüketilen dördüncü gıda kaynaklarından bir tanesidir. Patates önemli miktarda besin ve bitkisel ürün içermektedir. Genelde sağlık açısından çok faydalı ve güvenle tüketilebilecek besin kaynakları arasında gösterilir.

Patates A,C, K, B6 ve E vitaminleri içermektedir, bunun yanında folatlar açısından da zengindir. Tam bir potasyum deposu olan patates aynı zamanda kalsiyum, demir, magnezyum, demir, bakır, manganez içermektedir.

Patates içerdiği besin maddeleriyle sağlık açısından birçok fayda sağlamaktadır, özellikle cilt sağlığı için çok yaygın olarak kullanılır. Cilt bakım ürünleri ve maskelerinde bol miktarda patates kullanılır, bunun en büyük sebebi patatesin bol miktarda C vitamini içermesidir. Bunun dışında patates, saç ve sindirim sistemi sağlığına önemli derecede katkıda bulunmaktadır.

Patatesin Cilt Sağlığına Faydaları: Patates en fazla cilt sağlığına faydalıdır. Bu özelliğinden dolayı çok yaygın olarak kullanılır. Patates göz etrafında oluşan mor halkaların giderilmesine yardımcı olabilir. Göz etrafındaki siyah halkaları gidermek için gözlerinizi kapatın ve üzerine bir selpak koyduktan sonra daha önce dilimlediğiniz patatesleri gözlerinizin üzerine koyun ve 15-20 dakika bekleyin. 20 dakika sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Bu uygulama gözlerin etrafında oluşan siyah halkaları ortadan kaldıracaktır.

Patates Kırışıklıkları ve Siyah Lekeleri Giderir: Cilt sağlığı açısından patatesin diğer bir faydası cilt üzerinde meydana gelen kırışıklık ve siyah lekeleri gideriyor olmasıdır. Kırışıklıkları giderdiği gibi aynı zamanda cilde doğal bir yumuşaklık katabilir. Siyah lekelerden kurtulmak için ise blenderda patatesi iyice öğütüp 5 dakika boyunca cilde uygulayın ve daha sonra ılık su ile cildinizi yıkayın. Bu uygulama sayesinde siyah lekelerden kurtulabilirsiniz. Bunu düzenli olarak 20 gün boyunca yapın.

Güneş Yanıklarını Tedavi Eder: Patates güneş yanıkları için harika bir tedavi yöntemidir. Bunun için dilimlediğiniz patatesi yanık olan kısma koyun ve 10 dakika bekleyin. Bu uygulama hem güneş yanıklarının neden olduğu ağrıyı azaltır hem de güneş ışınlarının verdiği hasarı giderebilir.

Kuru Ciltler İçin Patates: Eğer kuru cilde sahipseniz patates yardımı ile günde birkaç dakika ayırarak bu sorundan kalıcı olarak kurtulabilirsiniz. Rendelenmiş patatese bir miktar hakiki yağ katarak cildinize maske şeklinde 20 dakika uygulamanız cildinizin nemlenmesini ve yumuşamasını sağlayabilir. Ayrıca bal karışımı cildinizin temizliğini sağladığı gibi cilt hücrelerinin sağlığının korunmasına yardımcı olabilir.

Patates Cildi Temizler: Patatesi rendeleyerek yüzünüze 10 dakika boyunca masaj yaparak uygulamanız cildinizin ölü hücrelerden ve yağlardan temizlenmesine büyük ölçüde katkı sağlayabilir.

Patatesin Cilt Sağlığına Diğer Faydaları: Patates cilde meydana gelen döküntü ve kaşıntılara karşı etkilidir. Bunun yanında böcek ısırmalarına karşı da patates kullanılabilir. Tahrip olan kısma 4-5 dakikalığına patates uygulamanız hem ağrıyı azaltır hem de çabuk iyileşmesini sağlar. Bunun yanında patates gözlerin etrafında oluşan torbalanma problemlerinin üstesinden gelebilir. Göz çevresinde meydana gelen şişlikler için eşsiz bir alternatif tedavidir.

Patates Saç Sağlığını Korur: Patates, cilt sağlığı yanında saç sağlığı açısından da çok faydalıdır. Saç macunlarında yaygın olarak kullanılır. Patatesi iyice rendeledikten sonra bir tane yumurta ve 6-7 damla limon suyu ile karıştırın. Daha sonra bu karışımı saçlarınızın köküne 20-25 dakika boyunca uygulayın. Bu karışım saçlarınıza doğal bir parlaklık ve şampuan etkisi kazandıracaktır.

Saç Toniği: Patatesin kabuklarını bir miktar suda haşlayarak suyunu saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Bu uygulama yardımıyla saçlarınıza doğal bir renk kazandırabilirsiniz. Bu uygulama aynı zamanda saçlarınızın renk tonunu koyulaştırmaya yardımcı olur.

Patates Saç Dökülmesini Engelleyebilir: İki kaşık aloe vera bir kaşık bal ve aynı şekilde bir yemek kaşığı patates suyu karıştırarak saçlarınıza masaj yaparak uygulayın ve 2 saat bekletin. Daha sonra şampuanla saçlarınızı yıkayın. Bu uygulama sayesinde saçlarınızın dökülmesini engelleyebilirsiniz.

Patates Kilo Vermeye Yardımcı Olur: Patates düşünülenin aksine kilo vermeye yardımcı olur. Uzun süre kendinizi tok hissetmenizi sağlayabilir.

Enerji Verir: Patates harika bir enerji deposudur. Yoğun miktarda vitamin ve mineral içermektedir. C vitamini açısından çok zengin olan patates aynı zamanda B vitamini ve potasyumu bol miktarda içerir. Diğer mineraller açısından da zengin olan patates enerji patlaması sağlayabilir.

Sindirim Sistemi için Faydalıdır: Patates genelde sindirilmesi zor olan sert bir besin kaynağı değildir. Bunun tam aksine sindirim sistemini yormaz. Aynı zamanda mide sağlığı için önemli olan asit seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

Kardiyovasküler Hastalıklarda Patates: Patates karbonhidrat, protein, kalsiyum, niasin, vitamin C ve B-kompleksleri açısından zengindir. Bu özelliğinden dolayı kalp hastalıkları ve kan basıncı sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir. Bunun yanında kötü kolesterol seviyesini dengeler.

Patates Bağırsak Sağlığını Korur: Sindirim sistemi sağlığını korumanın yanında patates bağırsak hareketlerini arttırır. Kabızlık ve şişkinlik sorununu giderebilir. Bu özelliği ayrıca zayıflamaya yardımcı olabilir.

Strese Karşı Patates: Patates hücre sağlığı için hayati önem taşıyan B6 vitaminini bol miktarda içermektedir. Düzenli olarak patates tüketimi stres sorunlarıyla daha etkili mücadele etmeye yardımcı olabilir.