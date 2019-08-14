Lezzet avcılarına özel pastırmalı pide tarifi

“Pastırmalı pide nasıl yapılır?” sorusu lezzet avcıları tarafından merak ediliyor. Pastırmalı pide birçok kişinin severek tükettiği lezzetler arasında geliyor. Pahalı olması sebebiyle sıkça tüketilmese de evde yapımı biraz daha az maliyetli.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:13
14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:13
Lezzet avcılarına özel pastırmalı pide tarifi

Pratik yapımıyla oldukça dikkat çeken pastırmalı pide maliyetli olması sebebiyle sık sık tercih edilmese de sofralarda zaman zaman yerini alıyor. Lezzetiyle herkesin beğenisini kazanan pastırmalı pide nasıl yapılır? Siz de merak ediyorsanız o halde tarife geçelim…

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 4 su bardağı un
  • 1 çorba kaşığı maya
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • Tuz

İÇ HARCI İÇİN

  • Pastırma
  • Kaşar peyniri

ÜZERİ İÇİN

  • 2 yumurta

YAPILIŞI

İlk olarak mayamızı ılık suda ezelim ve maya kabarana kadar bekleyelim. Unumuzu eleyerek hamur yoğurma kabına alalım. Elemekte ki amaç içinde küçük parçacıklar oluşabiliyor onları ayırmak içindir. Unun ortasını havuz şeklinde açarak kabaran mayamızı ilave edelim. Onun üstüne de toz şeker, süt ve tuzu ilave ederek karıştıralım. Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar azar azar su ekleyerek yoğuralım. Yoğurma işlemi biten hamurun üstünü nemli bezle örterek hamur kabarana kadar bekletelim.

Diğer yandan iç harcı için gerekli olan malzemelerimizi zamandan kazanmak için şimdiden hazır edelim. Pastırmaları ince ince doğrayalım ve kaşar peynirini rendeleyerek hazır hale getirelim. Fırınımızı ısınması için 180 dereceye getirerek pişirmeye hazır olmasını sağlayalım. Mayalanan hamuru alalım ve ellerimize yapışmaması için hafif ellerimize yağ sürelim. Hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler olacak şekilde bölelim. Bölmüş olduğumuz bezeleri kayık şeklinde açarak ortalarına önceden hazırladığımız kaşar peyniri ve pastırmaları yerleştirelim.

Malzeme koyma işlemi tamamlandıktan sonra hamurların kenarlarını pidede ki gibi kıvıralım. Hamurları içine yağlı kağıt serilmiş tepsilere aralarında mesafe bırakarak dizelim. Isınmış olan fırınımıza altlarına yağlı kağıt serip dizmiş olduğumuz hamur tepsisini yerleştirelim ve 25 dk pişirelim. 25 dk sonra hamurları fırından çıkartmadan üzerlerine çırpılmış olan yumurtadan sürelim. Yumurtalar pişmesi için tekrardan fırına verelim. Çok fazla pişirmemeye dikkat edin yoksa pastırma, kaşar ve yumurta üçlüsü sertleşir ve istemediğiniz bir sonuç ortaya çıkar. 

 

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