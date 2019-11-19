Son zamanların merak edilen lezzeti: Pastiç tarifi

Son zamanlarda herkesin merak ettiği tarifler arasında yer alan pastiçin nasıl yapıldığı sorgulanıyor. Yapımı zahmetli ve zor olsa da lezzetiyle deneyenleri kendine hayran bırakan pastiç nasıl yapılır merak edilen sorular arasında geliyor. İşte özel tarifi

HAMURU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 su bardağı un

1 paket (10 gr) instant maya

Yarım su bardağı ılık süt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

Yeteri kadar ılık su

İÇ HARCI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Kakaolu kek

1,5 su bardağı süt

1 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı çekilmiş ceviz

1 su bardağı kuru üzüm



ÜZERİ İÇİN

. 1 yumurta sarısı

. Susam

HAZIRLANIŞI

Hamuru için; derin bir kapta un, toz şeker, tuz ve mayayı karıştırın.

Ortasını havuz şeklinde açıp yarım su bardağı ılık süt ve yarım çay bardağı zeytinyağını ekleyin.

Yavaş yavaş elinizle yoğurmaya başlayın.

Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar ılık su ekleyin.

Hamur toplanıp, yumuşak bir kıvam aldığında üzerini örterek ılık bir ortamda mayalanmasını bekleyin.

Bu sırada iç harcını hazırlayın. Ya elinizde kalmış keklerinizi değerlendirin ya da benim gibi önceden kakaolu kek yapın.

Kekinizi geniş bir kaba alıp ufalayın.

Diğer tüm malzemeleri ekleyip iyice yoğurun.

Mayalanan hamuru iki bezeye ayırın.

Her bezeyi merdaneyle dikdörtgen şekilde açın.

İç harcı her tarafına eşit şekilde dağıtın.

Rulo yapın ve istediğiniz genişlikte kesin.

Diğer bezeyi de aynı şekilde yapın.

Yağlanmış tepsiye dizin.

Yumurta sarısı sürün.

Susam serpin.

170 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.